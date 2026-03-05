Zum Hauptinhalt springen

SpanienSan Sebastian erreicht Endspiel

Real Sociedad San Sebastian ist Atlético Madrid ins spanische Pokalfinale gefolgt. Im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey siegte der Tabellenachte im baskischen Duell mit Athletic Bilbao dank eines späten Elfmeters mit 1:0 (0:0) und feierte so vor heimischer Kulisse im Estadio Anoeta den umjubelten Einzug in das Endspiel.

Bereits das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo mit 1:0 gewonnen, für die Entscheidung am Mittwochabend sorgte Mikel Oyarzabal (87.) vom Punkt. Für San Sebastian ist es der erste Finaleinzug seit dem Titelgewinn 2019/20.

Im Endspiel am 25. April in Sevilla treffen die Basken nun auf Atlético Madrid, das trotz einer 0:3-Niederlage beim FC Barcelona um den deutschen Trainer Hansi Flick den Finaleinzug bejubelten durfte – das Hinspiel hatten die Madrilenen 4:0 gewonnen.

