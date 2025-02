Der Prozess gegen den früheren spanischen Fußball-Verbandschef Luis Rubiales wegen sexuellen Übergriffs und Nötigung ist am Freitag abgeschlossen worden. Ein Urteil zum Skandal bei der Siegerehrung der Frauen-WM 2023 wird in den nächsten Wochen erwartet. „Damit sind wir fertig, ob Sie es glauben oder nicht“, sagte Richter Jose Manuel Fernandez-Prieto in San Fernando de Henares bei Madrid. Zuvor hatten Rubiales und die drei anderen Angeklagten auf ihr Recht verzichtet, eine abschließende Erklärung vor Gericht abzugeben.