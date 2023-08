"Kuss-Eklat" in Spanien um Rubiales:Tage der Selbstzerstörung

"Kuss-Eklat" in Spanien um Rubiales

Ein Protestzug von Rubiales-Kritikern zog am Montagabend durch Madrid.

Die Kritik an Luis Rubiales hält an. Die UN äußern sich, der Rückhalt im spanischen Fußballverband bröckelt. Nur seine Mutter steht unverbrüchlich zu ihm - und setzt ihren Hungerstreik in der Kirche fort.