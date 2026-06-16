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SpanienReal Madrid verlängert mit Rüdiger

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Bei der WM ist Antonio Rüdiger in der deutschen Nationalmannschaft nur noch zweite Wahl – bei Real Madrid bleibt er das Fundament der Abwehr. Der spanische Rekordmeister verkündete am Dienstag die Verlängerung des Ende des Monats auslaufenden Vertrages mit dem 33-Jährigen um ein Jahr bis 2027. Für Real hat Rüdiger in der vergangenen Saison wegen Verletzungen nur 18 Ligaspiele absolviert, aber war er fit, dann war er auch gesetzt. Im ersten WM-Spiel der Deutschen gegen Curaçao (7:1) wurde er in der 73. Minute eingewechselt.

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