Von Javier Cáceres, Berlin

Es ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der immer wieder bejammerten Schnelllebigkeit der heutigen Zeit absolut begrüßenswert, was die katalanische Zeitung La Vanguardia am Montag leistete. Sie kehrte den Begriff "zamorana" hervor, der auf den wohl ersten Torwarthelden der Geschichte des Fußballs zurückgeht: Ricardo Zamora, als Revolutionär des Torwartspiels eine Art Manuel Neuer der 1920er- und 1930er-Jahre. Zamora gilt als Erfinder und Meister einer sehr eigenen Art, Bälle zu parieren: per "zamorana", das heißt, mit dem Oberarm. Warum La Vanguardia jetzt damit um die Ecke kommt? Weil Zamora in Vinícius Jr. einen unverhofften Wiedergänger gefunden hat: Der Brasilianer erzielte am Sonntagabend beim dramatischen 3:2-Sieg von Real Madrid gegen UD Almería ein Tor per "zamorana". Und stand deshalb im Zentrum eines mutmaßlichen "Raubes".