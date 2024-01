Es ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der immer wieder bejammerten Schnelllebigkeit der heutigen Zeit absolut begrüßenswert, was die katalanische Zeitung La Vanguardia am Montag leistete. Sie kehrte den Begriff "zamorana" hervor, der auf den wohl ersten Torwarthelden der Geschichte des Fußballs zurückgeht: Ricardo Zamora, als Revolutionär des Torwartspiels eine Art Manuel Neuer der 1920er- und 1930er-Jahre. Zamora gilt als Erfinder und Meister einer sehr eigenen Art, Bälle zu parieren: per "zamorana", das heißt, mit dem Oberarm. Warum La Vanguardia jetzt damit um die Ecke kommt? Weil Zamora in Vinícius Jr. einen unverhofften Wiedergänger gefunden hat: Der Brasilianer erzielte am Sonntagabend beim dramatischen 3:2-Sieg von Real Madrid gegen UD Almería ein Tor per "zamorana". Und stand deshalb im Zentrum eines mutmaßlichen "Raubes".

So klassifizierten jedenfalls die Vertreter von Almería die Geschehnisse rund ums 3:2, das von den Madrilenen in der neunten (!) Minute der rekordverdächtigen elfminütigen Nachspielzeit erzwungen wurde. "Wir sind beklaut worden", sagte Mittelfeldspieler Gonzalo Melero. Das war nachvollziehbar.

Almería lag zur Halbzeit 2:0 in Führung. "Aber dann entschied jemand, dass wir nicht gewinnen durften", sagte Abwehrspieler Marc Pubill. "Man hätte nicht mehr tun können, um ihnen zum Sieg zu verhelfen", schäumte Melero. Wer mit dem unbestimmten Personalpronomen gemeint war? Videoschiedsrichter (VAR) Alejandro Hernández Hernández.

Er griff erstmals in der 54. Minute ein, nach einer Flanke in den Strafraum Almerías. Erst stemmte sich DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger auf den Schultern eines Almería-Verteidigers in die Höhe; als der Ball an den beiden vorbeigesegelt war, rempelte Real-Stürmer Joselu seinen Bewacher Kaiky an und köpfelte diesem den Ball aus nächster Distanz an den Unterarm. Referee Francisco Hernández Maeso entschied (irrtümlich) auf Ecke, der VAR pfiff ihn zurück und empfahl, Handelfmeter zu pfeifen. Trotz der beiden vorangegangenen Fouls, die das Handspiel sozusagen in "inexistent" verwandelt hätten. Francisco Hernández Maeso tat in seinem zehnten Erstligaspiel wie geheißen. Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham verwandelte den Strafstoß sicher (56.).

Der Ausgleich für Real ist die Krönung eines einmaligen VAR-Hattricks

Sieben Minuten später erzielte Arribas das vermeintliche 1:3, doch wieder meldete sich der VAR. Er hatte in der Frühphase des Spielzugs entdeckt, dass ein Almería-Profi, Lopy, Bellingham ins Gesicht gewischt und sich Bellingham danach in einer Weise am Boden gewälzt hatte, die jeden Profi aus Zamoras Zeiten beschämt hätte. Der Feldreferee hatte zwar beste Sicht auf die Szene und diese weiterlaufen lassen. Nachdem ihn der VAR an den Bildschirm beordert hatte, entschied er doch auf Foul, annullierte das Tor - und verwarnte Lopy. Der Gag schlechthin war dann der Ausgleich durch Vinícius, als Krönung eines im spanischen Fußball einmaligen VAR-Hattricks.

Der VAR rief den Referee an den TV-Schirm und redete ihm ein, dass Vinícius den Ball regelkonform ins Tor gestoßen hatte: mit der Schulter. Eine Kameraperspektive gab das ansatzweise her. Es gab aber andere Bilder, die offenbarten, dass Vinícius den Ball im Stile eines Volleyballers von der Copacabana ins Tor gestoßen hatte: eher mit dem Ellbogen. Der VAR aber unterschlug diese Bilder dem Referee, der das Tor zum 2:2 anerkannte. Am Ende traf Dani Carvajal zum 3:2 (99.), und das hieß: Almería muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten, Real blieb einen Punkt hinter Spitzenreiter Girona (5:1 gegen Sevilla).

Im Lager Almerías war man außer sich, Trainer Gaizka Garitano biss sich auf die Zunge. "Alle haben es gesehen. Wenn ich etwas sage, werde ich gesperrt", sagte er. "Es ist nicht das erste Mal, dass mir hier so etwas passiert ..." Aber es war zum ersten Mal mit VAR: mit Hernández Hernández, der in den vergangenen Monaten von Real Madrid TV immer wieder angegriffen worden war. Und sich offenkundig hat weichkochen lassen.