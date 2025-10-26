Real Madrid hat die längste Durststrecke der letzten fünfzehn Jahre gegen den Erzrivalen FC Barcelona beendet. Nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Barça siegten die Madrilenen diesmal nach Toren von Kylian Mbappé und Jude Bellingham mit 2:1 (2:1) – und konsolidierten nicht nur ihre Tabellenführung, sondern auch das noch frische Projekt von Trainer Xabi Alonso. In der Nachspielzeit sah Barcelonas Pedri eine zweite gelbe Karte – und löste durch eine Aktion, die nach einem rüden Foul gegen Madrids Aurélien Tchouaméni aussah, eine Rudelbildung an der Seitenlinie aus. Es war der Einsatz von Security-Guards, Mitgliedern des Trainerstabs und Polizisten vonnöten, um eine veritable Keilerei zu verhindern. Der Referee zückte sechs gelbe Karten und eine rote Karte für Madrids Ersatztorwart Andrij Lunin.