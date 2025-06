Von Javier Cáceres, München

Wenn es einen Heiligen Geist des Fußballs gibt, so erschien er am Pfingstsonntag zwei iberischen Teams in Fröttmaning. Wie von Feuerzungen umschmeichelt lieferten sich Portugal und Spanien im Finale der Nations League ein derart ausgeglichenes Duell, dass es fast schon zwangsläufig im Elfmeterschießen entschieden werden musste.