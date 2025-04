Der Abwehrspieler hatte sein Team dabei am Dienstagabend vor einer Blamage bewahrt. Nach dem 1:0 im Hinspiel hatte der frühere Münchner David Alaba mit gleich zwei Eigentoren (72., 80.) zum zwischenzeitlichen 1:3 Madrid an den Rand einer Niederlage gebracht. Jude Bellingham (82.) und Aurelién Tchouameni (86.) glichen für Real aus, doch Mikel Oyarzabal (90.+3) erzwang für San Sebastian die Verlängerung. Dort war Rüdiger, der für Alaba eingewechselt worden war, in der 115. Minute nach einer Ecke zur Stelle.

„Ich bin sehr glücklich, denn es war ein wirklich hartes Spiel mit vielen Comebacks und mit meinem Tor am Ende“, sagte Rüdiger im Vereins-TV und ließ keine Zweifel am Selbstbewusstsein der Königlichen aufkommen: „Es ist eine harte Saison, aber wir sind in einem weiteren Finale, und wir werden es gewinnen.“ Gegner ist der Sieger des Duells zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona, die am Mittwoch (21.30 Uhr/Hinspiel 4:4) aufeinandertreffen.