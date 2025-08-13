Man kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dem Präsidenten des spanischen Fußball-Erstligisten FC Villarreal, Fernando Roig, die deutsche Fernsehserie „Kir Royal“ unbekannt ist. Was andererseits nicht zwingend heißt, dass ihm jede Attitüde der von Mario Adorf verkörperten Kunstfigur Heinrich Haffenloher fremd wäre. Haffenloher war im Fernsehen stinkreich, Roig ist es in der realen Welt.
Debatte um spanisches LigaspielUnd an Weihnachten nach Miami?
Die spanische Liga will die Partie Villarreal gegen Barcelona nach Florida verlagern. Villarreals Präsident macht seinen Anhängern ein unmoralisches Angebot – Protest kommt ausgerechnet von Real Madrid.
Von Javier Cáceres
Wachstum der Premier League:„Größer und größer und größer“
Zwei Wochen vor Ende der Wechselperiode haben die Vereine der Premier League schon mehr als 2,3 Milliarden Euro ausgegeben. Deren Finanzkraft ist längst eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der anderen Fußballligen.
