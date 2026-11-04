Nach dem Tod von Jesús de Miguel bestimmt Fassungslosigkeit den spanischen Fußball. Muss nun der Torhüter, der den Zusammenprall mitverursacht hat, strafrechtlich verfolgt werden? Ehemalige Keeper nehmen ihn in Schutz.

Am „Tor 9“ des Estadio Heliodoro Rodríguez von Santa Cruz erklang die Hymne, die vor vier Jahren zum hundertsten Jahrestag des CD Tenerife komponiert worden war, und sie klang trauriger als sonst. Es ist eine Ode an die Natur der Kanaren. „Meine Insel in deinen Füßen“, heißt sie, und sie erzählt zu den Klängen der Timple, der kanarischen Ukulele, davon, dass der heutige Zweitligist, der das Weiß der Gischt und das Blau des Atlantiks im Wappen trägt, immer ganz oben sein werde wie der Berg Teide.