Innenverteidiger Aymeric Laporte ist erst seit einem Jahr offiziell Spanier. Er ist überzeugt, in Deutschland einen Nachahmer des spanischen Stils gefunden zu haben - und warnt davor, im letzten Gruppenspiel "auf irgendetwas zu spekulieren".

Von Javier Cáceres, Doha

Die Vorbereitung der Spanier auf das Spiel gegen Japan begann am Dienstagvormittag, und wenn man dem Innenverteidiger Aymeric Laporte glauben darf, so muss sich die deutsche Mannschaft zumindest in einer Hinsicht keine Sorgen machen: Es gibt im spanischen Lager keinen Ergebnisrechner, der die Vorzüge einer Niederlage gegen den Deutschland-Bezwinger Japan anpreisen würde.