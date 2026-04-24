Tennisprofi Carlos Alcaraz wird seinen Titel bei den French Open in diesem Jahr nicht verteidigen können. Der 22 Jahre alte Spanier gab seinen Startverzicht beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 24. Mai bis 7. Juni in Paris wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk bekannt. „Angesichts der Ergebnisse der heute durchgeführten Tests haben wir beschlossen, dass es am sinnvollsten ist, Vorsicht walten zu lassen und nicht in Rom und bei den French Open anzutreten“, schrieb Alcaraz in den Sozialen Netzwerken: „Es ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin mir sicher, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden.“ Er wolle nun zunächst „die weitere Entwicklung abwarten“ und dann entscheiden, wann er auf den Tennisplatz zurückkehren könne. Alcaraz, die Nummer zwei der Weltrangliste, hatte sich die Verletzung vergangene Woche in der ersten Runde des Turniers in Barcelona zugezogen. Nach seinem Sieg gegen den Finnen Otto Virtanen zog er sich aus dem Sandplatzturnier zurück. Anschließend sagte er seine Teilnahme am derzeit laufenden Masters in Madrid wegen der Verletzung ab. Auch beim Masters in Rom wird Alcaraz nicht dabei sein.

Die Schiene am rechten Unterarm verhieß nichts Gutes: Der verletzte Carlos Alcaraz nahm unlängst in Madrid den Laureus World Sports Award entgegen. Isabel Infantes/Reuters

Alcaraz hat bereits sieben Grand-Slam-Titel gewonnen, darunter zweimal die French Open, 2024 und 2025. Im vergangenen Jahr schlug er seinen Rivalen Jannik Sinner in einem grandiosen Fünfsatz-Krimi im Finale. Sinner, bereits seit dem 12. April wieder die Nummer eins der Welt, dürfte im ATP-Ranking in den kommenden Wochen nun davonziehen, obwohl Alcaraz bei den Australian Open im Januar triumphiert hatte. Der Spanier schwang sich in Melbourne zum jüngsten Spieler der Tennisgeschichte auf, der den Karriere-Grand-Slam vollendet hat.

Nach seiner Verletzung in Barcelona war Alcaraz beim Laureus World Sports Award ausgezeichnet worden. Bei der Veranstaltung erschien er mit einer Schiene am rechten Unterarm, was bereits zu Befürchtungen hinsichtlich seiner French-Open-Titelverteidigung führte.

Durch die Absage des Spaniers haben sich die Chancen von Alexander Zverev aus Hamburg erhöht. Er wird bei der Auslosung für die French Open an Nummer zwei gesetzt sein und kann dann frühestens im Finale auf Sinner treffen. Gegen den Südtiroler verlor Zverev die vergangenen acht Duelle, zuletzt dreimal im Halbfinale der Masters-1000-Turniere in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo.