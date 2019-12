Mit einer beispiellosen öffentlichen Klage über die Schiedsrichterleistung hat Real Madrid den ersten torlosen Clásico seit 2002 quittiert. Spaniens Rekordmeister beschwerte sich durch sein Vorstandsmitglied Emilio Butragueño und auf seiner Homepage darüber, dass am Mittwoch beim 0:0 in Barcelona zwei angeblich klare Foulelfmeter an Verteidiger Raphaël Varane ungeahndet geblieben waren. Dabei stieß den Madrilenen übel auf, dass der Videoschiedsrichter nicht einschritt: Varane sei in der 17. Minute von Barcelona-Verteidiger Lenglet getreten worden, der Franzose postete später ein Foto mit den Stollenabdrücken seines Landsmanns. Bei einer weiteren Ecke prüfte Barcelona-Spieler Ivan Rakitic die Reißfestigkeit von Varanes Trikot. "Caray!", rief Butragueño im TV, was sinngemäß heißt: "Potzblitz!" Dafür funktionierte der Videobeweis, als ein Real-Tor wegen Abseits (zurecht) zurückgepfiffen werden musste. Ungeachtet dessen wäre ein Real-Sieg nicht unverdient gewesen. "Sie haben uns teilweise dominiert", gestand Barça-Trainer Ernesto Valverde, dessen Mannschaft punktgleich mit dem Erzrivalen Tabellenführer der spanischen Liga blieb.

Das Spiel sollte eigentlich Ende Oktober stattfinden. Weil es seinerzeit in Barcelona bei separatistisch motivierten Protesten zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen war, wurde es verlegt. Vor der Partie vom Mittwoch wurde vor allem in Madrider Medien die Angst geschürt, die Bilder vom Oktober könnten sich im Camp Nou wiederholen. Im Stadion selbst kam es aber im Grunde nur zu Sprechchören. Dafür lieferten sich draußen Polizisten, separatistische Demonstranten und Barça-Hooligans Scharmützel. Einige Müllcontainer brannten. Den Behörden zufolge gab es 115 Leichtverletzte.