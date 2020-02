Fußball, Spanien: Nichts ist unmöglich, auch dank des VAR: Im Spiel der zweiten spanischen Fußballliga gegen den FC Girona flog Cristobal Marquez von CF Fuenlabrada innerhalb von vier Minuten gleich zweimal vom Platz. Zunächst sah der Mittelfeldspieler wegen eines Fouls vom Schiedsrichter die Rote Karte und musste in die Kabine. Nach erneuter Ansicht der Aktion durch den Video-Assistenten ließ der Referee den Spieler wieder zurückholen und zeigte ihm Gelb. Damit nicht genug. Noch vor Wiederaufnahme der Partie lieferte sich Marquez ein Wortgefecht mit Gironas Alex Granell. Beide sahen dafür den gelben Karton. Für Marquez bedeutete dies Gelb-Rot und den erneuten Gang in die Umkleidekabine. Girona gewann die Partie in Fuenlabrada 1:0 und zog damit am achtplatzierten Rivalen vorbei auf Platz sechs.

Fußball, Spanien: Ansu Fati hat den FC Barcelona in der spanischen Primera Division zurück in die Erfolgsspur geschossen. Der 17-Jährige erzielte beim 2:1 (2:0) gegen UD Levante einen Doppelpack und sorgte dafür, dass die Katalanen mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen den Anschluss an Real Madrid an der Tabellenspitze halten. Die Madrilenen hatten bereits am Samstag das Stadtderby gegen Atletico 1:0 (0:0) gewonnen. Mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit brachte Supertalent Fati Barcelona auf Kurs (30./32.) - der spanische U21-Nationalspieler traf jeweils nach genialer Vorarbeit von Weltfußballer Lionel Messi. Der Anschluss durch Ruben Rochina (90.+2) kam zu spät. Mit dem Heimerfolg gegen Levante rehabilitierten sich Messi und Co. auch von der Niederlage in Valencia (0:2) in der Vorwoche, als sie Platz eins an Real verloren hatten. Der spanische Rekordmeister um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos baute seine Siegesserie gegen den Stadtrivalen aus. Karim Benzema (56.) traf in der zweiten Hälfte entscheidend. Damit gewannen die Königlichen wettbewerbsübergreifend zum sechsten Mal in Folge und haben weiter drei Punkte Vorsprung auf Barcelona.

Fußball, England: Pep Guardiola, Teammanager von Manchester City, hat die Titelverteidigung in der Premier League endgültig abgeschrieben. "Sie sind zu weit weg. Liverpool ist nicht zu stoppen. Wir haben viel zu viele Punkte liegen gelassen in Spielen wie diesem", sagte ein enttäuschter Guardiola nach dem 0:2 (0:0) gegen Tottenham Hotspur. Das Ziel von City sei es nun, ergänzte der frühere Coach von Bayern München, "dass wir die Champions League erreichen". City, in den beiden vergangenen Jahren englischer Meister, hat nach 25 Spieltagen 22 Punkte Rückstand auf Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Nie zuvor war der Vorsprung eines Spitzenreiters in der Premier League größer. Guardiola verlor mit City trotz bester Chancen gegen seinen Dauerrivalen Jose Mourinho. In einer intensiven Begegnung hatte Nationalspieler Ilkay Gündogan einen Foulelfmeter (40.) für Manchester vergeben. Für die Spurs trafen Neuzugang Steven Bergwijn (63.) bei seinem Debüt und Heung-Min Son (71.).

Fußball, Werder Bremen: Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Werder Bremen darf seinen erst am Freitag verpflichteten Neuzugang Davie Selke am 7. März im Duell gegen dessen Ex-Klub Hertha BSC nicht einsetzen. Einen entsprechenden Bericht des Fachmagazins kicker bestätigte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann dem werder-nahen Onlineportal deichstube.de. "Die Klausel war eine von Hertha BSC gestellte Bedingung, ohne die der Transfer nicht zustande gekommen wäre", erklärte Baumann. Der 25 Jahre alte Davie Selke hatte am Tag nach seiner Verpflichtung sein Debüt für Werder Bremen bestritten, verlor aber mit den Hanseaten 1:2 beim FC Augsburg. Für die Bremer hatte Selke schon von 2013 bis 2015 gespielt. Er ist nun bis zum Sommer ausgeliehen, danach besitzt Werder eine Kaufverpflichtung. In der Tabelle belegt der viermalige deutsche Meister derzeit Relegationsplatz 16.