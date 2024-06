Von Javier Cáceres

Ferran Torres lebt seit einiger Zeit in Frieden mit sich selbst. Man merkt das auch an der Art, wie er über den Teenager spricht, der ihm den Weg in die Startelf der Spanier versperrt. Über Lamine Yamal, der wie Ferran, wie sein Künstlername lautet, beim FC Barcelona beschäftigt ist. „Das, was dieser chico mit 16 Jahren hier anstellt, gehört eigentlich verboten …“, sagt er im Medienzentrum der spanischen Nationalelf in Donaueschingen zur SZ. Er reißt den Mund weit auf, als ihm hinterbracht wird, dass viele Medien die Meldung verbreitet haben, der deutsche Jugendschutz würde tatsächlich verbieten, Lamal nach 23 Uhr spielen zu lassen. Den augenzwinkernd vorgetragenen Vorschlag aber, bei den deutschen Behörden eine Anzeige zu hinterlegen, verwirft Ferran, 24, nicht nur deshalb, weil das Kleingedruckte des deutschen Arbeitsrechts besagt, dass es Ausnahmen für Sportler gibt. Sondern vor allem, weil er glaubt, Lamal zu brauchen: „Jetzt soll er uns aber erst einmal helfen, die EM zu gewinnen.“