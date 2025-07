Irgendjemand hatte den Spanierinnen zwei Trommeln gegeben – und nun war keine Ruhe mehr zu finden in Zürich-Altstetten, mitten in der Nacht. Während die Anwohner am Letzigrund-Stadion die Abreise des spanischen Busses bei dem lauten Krach vermutlich herbeisehnten, feierten die EM-Finalistinnen das 1:0 gegen Deutschland. Torhüterin Cata Coll und Ersatzstürmerin Cristina Martín-Prieto hatten die Trommelstöcke in der Hand. Und zum ersten Mal im Turnier war die verblüffende Erkenntnis angesichts des ungeübten Bum, Bum, Bumbum, Bum: Auch die Spanierinnen können ihren Rhythmus verlieren. Zumindest abseits des Feldes.

723 Pässe führten Spanien diesmal in das Endspiel, es waren einmal mehr doppelt so viele wie bei den Gegnerinnen aus Deutschland. Kein anderes Team im Frauenfußball kann diesen metronomischen Stil spielen, außer dem FC Barcelona. Wobei diese Nationalelf quasi Barça in anderen Trikots ist, roja statt blaugrana.

Auch im Halbfinale diktierte das katalanische Dreieck im Mittelfeld das Spiel, das angeführt wird von der Frau mit dem Taktstock, Patricia Guijarro, neben der selbst Alexia Putellas und Aitana Bonmatí manchmal wie Sidekicks einer Superheldin aussehen. Man hätte auf deutscher Seite vermutlich selbst mit Lena Oberdorf und Sjoeke Nüsken in bester Form Schwierigkeiten gehabt, sich mal mit dem Ball dagegen zur Wehr zu setzen. Das Trio Minge/Senß/Däbritz jedenfalls sah diesen meist nur an sich vorbeirollen.

Die meiste Aufmerksamkeit kam allerdings einmal mehr der genialen Solistin mit der Nummer sechs zu. Aitana war es schließlich, die dieses Spiel entschied in der 113. Minute, dank einer Mischung aus Genialität, Intuition und Planung. Sie habe „gar nicht viel nachdenken können“, bei ihrem überraschenden Schuss ins kurze Torwarteck, sagte die Weltfußballerin später: „Die Wahrheit ist, dass wir mit dem Trainerstab, mit den Analysten, mit dem Torwarttrainer die Torhüterin gut studiert hatten. Wir wussten, dass sie (Ann-Kathrin Berger) in dieser Situation manchmal den kurzen Pfosten frei lässt.“

Eine spanische Zeitung feiert Cata Coll als „Catwoman“

Es war also immerhin ein bewusst ausgeführter Schuss, der Deutschland aus dem Turnier beförderte. Und nicht etwa der Zufall, wie man kurzzeitig hatte vermuten können, beim ersten Eindruck in einem beidseitig geschockten Stadion. Das hätte auch nicht gepasst zu diesem Spanien, das fast nichts dem Zufall überlässt. Und wenn doch, ist da noch Cata Coll.

In Spanien erzählen sie die Geschichte dieser Partie nicht nur ausgehend von der 113. Minute, sondern auch von der vierten Minute der regulären Nachspielzeit. Da hechtete Coll vielleicht nicht ganz so spektakulär rückwärts wie Berger im Viertelfinale gegen Frankreich. Aber auch sie musste einen von der eigenen Mitspielerin abgefälschten Ball in schwierigster Lage entschärfen, landete dabei fast im Tornetz und richtete sich gerade schnell genug auf, um auch noch den Nachschuss von Carlotta Wamser zu klären. „Die Rückkehr von Catwoman“, schrieb die Sportzeitung Diario AS am Tag darauf über die eindrückliche Szene.

Das 1:0 war Spaniens erster Sieg gegen Deutschland überhaupt – und erst der sechste Sieg in einem EM- oder WM-K.-o.-Spiel

Die Barcelona-Stammtorhüterin Coll war erst zum Viertelfinale wieder in die Startelf zurückgekehrt, nach einer Mandelentzündung, überhaupt ist sie ein unterschätztes Element im spanischen Spiel. Schon bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren war ihre hohe fußballerische Qualität ein wichtiges Merkmal, in diesem Jahr ist es nicht anders. Dazu kommt auch noch ihre unterhaltsame, lockere Art, wegen der sie in der Mannschaft unheimlich beliebt ist.

Dank Aitanas Genialität und Colls Parade haben die Spanierinnen vor dem Finale nicht nur ihr überhaupt erst sechstes (!) K.-o.-Spiel bei einem EM- oder WM-Turnier gewonnen, sondern auch noch den lästigen Deutschland-Fluch hinter sich gelassen, der sie nach Niederlagen bei der WM 2019, der EM 2022 und Olympia 2024 durchaus beschäftigte. „Wir haben noch einmal die Chance bekommen nach den Spielen im vergangenen Jahr und sie endlich genutzt“, sagte Coll später, bevor sie Kapitänin Irene Paredes aufforderte, mit den Interviews aufzuhören und mitzufeiern. Nur den Trommelstock hätte man ihr nicht in die Hand drücken dürfen, im Sinne des Lärmschutzes.