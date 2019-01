20. Januar 2019, 18:43 Uhr Spanien Die alte Garde wird müde

Die Nachnominierung des erfahrenen Torwarts Arpad Sterbik, 39, hilft zwar, kann aber wohl nicht verhindern, dass der erfolgsverwöhnte Europameister vor dem Aus bei der Weltmeisterschaft steht.

Von Joachim Mölter, Köln

Nach dem Spiel drehte sich alles um nachnominierte Spieler, vor allem um Nikola Karabatic auf der französischen und Arpad Sterbik auf der spanischen Seite. Weltmeister Frankreich hatte den dreimaligen Welthandballer Karabatic bereits vorige Woche nachkommen lassen zum WM-Turnier in Deutschland und in Dänemark, weil der sich nach einer Zehenoperation überraschend schnell gesund gemeldet hatte; ursprünglich hatte der 34-Jährige seine Teilnahme abgesagt. Und Europameister Spanien hatte den bereits 39 Jahre alten Sterbik kurzfristig reaktiviert, weil dem Stammtorhüter Rodrigo Corrales am Freitag beim Training in der Kölner Arena eine Werbebande aufs linke Knie gefallen war und eine schwere Prellung samt Bluterguss verursacht hatte.

Gerade Sterbik versprach ja eine interessante Geschichte: Vor dem EM-Halbfinale 2018 hatten die Spanier den Recken ebenfalls kurzfristig nachnominiert, damals hieß der Gegner ebenfalls Frankreich, und deren Assistenztrainer Guillaume Gille erinnerte sich am Samstag mit Schrecken an die 23:27-Niederlage gegen den späteren Champion. "Sterbik hat uns damals die Zähne gezogen", sagte Gille, "und er hat heute auch wieder seinen Teil dazu beigetragen, dass wir Schwierigkeiten hatten, was unsere Trefferquote angeht."

Nur endete die Geschichte diesmal damit, dass Frankreich das erste Zwischenrundenspiel in Köln 33:30 (17:15) gewann und weiter aussichtsreich im Rennen um die Halbfinalteilnahme liegt, die Voraussetzung für den angestrebten Titel-Hattrick nach 2015 und 2017. Spanien hingegen kann alle weiteren Hoffnungen mit nun 2:4 Zählern fast schon abschreiben. "Wir werden weiterkämpfen, so wie wir in diesem Spiel auch immer weitergekämpft haben", versprach Kapitän Raul Entrerrios trotzig vor den abschließenden Partien gegen Brasilien am Montag und Deutschland am Mittwoch.

Frankreich gegen Spanien, das ist im Handball das höchstmögliche Gipfeltreffen, der Weltmeister gegen den Europameister, die Titelgewinner der vergangenen fünf globalen Championate im direkten Duell. Nur den Spaniern war es 2013 im eigenen Land gelungen, die 2009 begonnenen WM-Triumphe der Franzosen zu unterbrechen. Zuletzt hielten sie bei der erwähnten EM 2018 in Kroatien die Franzosen vom Titelgewinn ab. Nun also kam es bereits zu Beginn der Zwischenrunde zum Kräftemessen.

Die Franzosen liefen zwar wieder mit ihrem alten Anführer Karabatic auf, doch der war nach fast vier Monaten Pause noch nicht wieder ganz fit, wie bei seinen Kurzeinsätzen gegen Russland in der Vorrunde und nun gegen Spanien zu sehen war. Immerhin erzielte er am Samstag sein erstes Turniertor, zum 5:2 (7.). "Er ist nicht in Topform, aber seine Präsenz und Aura sind sehr wichtig für uns", sagte Kentin Mahé, 27, der die Rolle des Spielmachers von Karabatic übernommen hat.

Sterbik war in jedem Fall der auffälligere der beiden Altmeister. Nach seiner Einwechslung sorgte er mit einer Reihe von Paraden dafür, dass seine Mannschaft einen 12:17-Rückstand (25.) ausgleichen konnte, zum 18:18 (34.). "Da hatten wir die Chance, das Spiel zu übernehmen", sagte Spaniens Trainer Jordi Ribera, "aber wir haben es nicht getan." Zwei Minuten vor dem Ende hatte seine Mannschaft noch einmal die Gelegenheit, auf ein Tor Rückstand zu verkürzen, "da haben wir es wieder nicht geschafft", haderte der Coach. Sein Linksaußen Aitor Arino scheiterte an Frankreichs Torwart Cyril Dumoulin. Der Hauptgrund für die Niederlage war aus Riberas Sicht aber ein anderer: "Der französische Angriff war für uns schwer zu verteidigen."

Bis auf den elfmaligen Torschützen Ferran Sole, 26, auf rechts außen ist Spaniens Stammsieben eine Ansammlung von Ü30-Veteranen, und die gealterten Granden konnten mit dem jugendlichen Schwung der Franzosen phasenweise kaum mithalten. Vor allem Dika Mem, 21, Melvyn Richardson, 21, und Ludovic Fabregas, 22, machten mit ihrer individuellen Klasse und ihrer außergewöhnlichen Athletik den Unterschied aus. Mem mit sechs Treffern aus dem rechten Rückraum und Fabregas mit genauso vielen vom Kreis waren die wegbereitenden Akteure; dazu steuerte Richardson vier Tore in der zweiten Halbzeit bei, als sich seine Mannschaft entscheidend absetzte. Sein Trainer Didier Dinart bescheinigte ihm eine "schöne Leistung", und dass er "gut gestartet" sei, als er ins Spiel kam, um Regisseur Mahé eine Verschnaufpause zu verschaffen.

Melvyn Richardson ist im Übrigen der Sohn einer französischen Handball-Legende, nämlich des zweimaligen Weltmeisters Jackson Richardson, der auch in der Bundesliga noch gut in Erinnerung ist dank seiner Tore für den TV Großwallstadt und die Rhein-Neckar Löwen sowie dank seiner Rastalocken. Auch der junge Richardson gehörte zu den Nachnominierten der vergangenen Woche. Aber seine späte WM-Berufung ging unter im Trubel um die prominenteren, geschichtsträchtigeren Routiniers Karabatic und Sterbik.