Von Javier Cáceres

Der Weg in die Zukunft führt mitunter über die Vergangenheit; erst recht dann, wenn sie eine Gegenwart so sehr tränkt wie die der Nationalelf Spaniens. Die Vergangenheit, die weiter ausstrahlt, besagt, dass am Donnerstag, dem Tag des Nations-League-Duells mit Deutschland in Stuttgart (20.45 Uhr), mehr als 500 Tage vergangen sein werden, seit Nationaltrainer Luis Enrique Martínez letztmals auf der Bank saß. Und dass sich danach Dinge zutrugen, die auch heute nur schwer auszublenden sind. Weil sie überladen waren von Hoffnung, Tragik und Verrat.

Luis Enrique, 50, hatte das Amt des Nationaltrainers nach der enttäuschenden WM 2018 in Russland übernommen; der Weltmeister von 2010 schied damals im Achtelfinale gegen den Gastgeber im Elfmeterschießen aus.

Die neue Ära, die den Wirren um den am Vorabend der WM entlassenen heutigen Sevilla-Coach Julen Lopetegui und beim Russland-Turnier glücklosen Fernando Hierro folgte, ließ sich gut an: Unter dem bei Sporting Gijón erzogenen und später auch bei Real Madrid und Barça zu Erstligaehren gekommenen früheren Mittelfeldspieler Luis Enrique landete Spanien seinen ersten Sieg im Londoner Wembley-Stadion, fertigte WM-Finalist Kroatien mit 6:0 ab und kassierte nur zwei Niederlagen (gegen England und Kroatien). Im März 2019 reiste Luis Enrique "aus privaten Gründen" vor einem Länderspiel auf Malta überstürzt ab, im Juni legte er das Amt nieder.

Die Dimension dieser Umstände erfuhren die Spanier vor ziemlich genau einem Jahr. Tochter Xana war an Knochenkrebs erkrankt, sie starb am 29. August. Im Alter von neun Jahren. Am Samstag erinnerte Luis Enrique mit einem wortlosen Tweet an sie, mit einem von zwei Herzen flankierten Stern. Dem Drama folgte der Entschluss, zurückzukehren, "auch um meiner Familie zu signalisieren, dass das Leben weitergeht", wie Luis Enrique sagte, ehe er das totale Zerwürfnis mit seinem zwischenzeitlichen Nachfolger Roberto Moreno öffentlich machte.

Moreno ging unter Tränen

Luis Enrique zieh Moreno der "Illoyalität" und der "maßlosen Ambition", sie sei "keine Tugend, sondern ein Fehler". So jemanden wolle er nicht in seinem Betreuerstab haben. Nachdem er stets beteuert hatte, dass er jederzeit den Platz für den Freund freimachen würde, dem er schon beim FC Barcelona bis zum Triple-Sieg von 2015 als Assistent gedient hatte, versuchte Moreno tatsächlich, Spanien bei der verschobenen EM zu betreuen.

Der Verband entschied sich für Luis Enrique, Moreno ging unter Tränen und landete für kurze Zeit beim AS Monaco, wo ihn nun Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac beerbt hat. Aber: Seither gab es keine Länderspiele mehr. Wegen der Corona-Krise, die gerade in Spanien heftig gewütet und viel durcheinandergewirbelt hat. Aktuell auch Luis Enriques Kader für Stuttgart.