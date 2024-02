Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Er wird die Nationalelf damit auch während der Weltmeisterschaft 2026 dirigieren. Das teilte der spanische Fußballverband RFEF am Donnerstag mit. Eine entsprechende Verlängerungsklausel in seinem Vertrag sei gebilligt worden. Der 62-Jährige hatte das Amt Ende 2022 von seinem glücklosen Vorgänger Luis Enrique übernommen. Für die Europameisterschaft in diesem Jahr in Deutschland konnten sich die Spanier unter de la Fuente als Sieger der Gruppe A qualifizieren. Die Spanier hoffen, den Erfolg von 2012 zu wiederholen, als das Land Europameister wurde.