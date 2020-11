Der angeschlagene Klub und seine Spieler stehen vor einer Einigung beim Gehaltsverzicht. Den deutschen Bobfahrerinnen gelingt in Lettland ein Dreifach-Erfolg. Formel-2-Fahrer Mick Schumacher verpasst in Bahrain das Podium.

Meldungen im Sportticker

Fußball, Barcelona: Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hofft in Coronazeiten auf einen weiteren Gehaltsverzicht seiner Profis und will in der laufenden Spielzeit damit 122 Millionen Euro sparen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, müsse dieser Vorschlag "in den kommenden Tagen" noch von den Spielern angenommen werden. Barca befindet sich auch coronabedingt in finanzieller Schieflage. Barcelonas Übergangs-Präsident Carles Tusquets, der nach dem Rücktritt von Josep Maria Bartomeu vor einem Monat übernommen hatte, beschrieb die Situation als "nicht dramatisch, aber sehr besorgniserregend".Am 24. Januar 2021 wählt der Verein einen neuen Präsidenten. Als aussichtsreiche Anwärter gelten Ex-Klubchef Joan Laporta und der Geschäftsmann Victor Font.

Wintersport, Bob: Angeführt von der deutschen Meisterin Laura Nolte (Winterberg) haben die deutschen Bob-Pilotinnen beim Weltcup im lettischen Sigulda einen Dreifach-Sieg gefeiert. Nolte gewann mit Anschieberin Leonie Fiebig vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit Anschieberin Vanessa Mark und Vizeweltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden) mit Ann-Christin Strack, die mit 24 Hundertstelsekunden Rückstand zeitgleich Platz zwei belegten. Die Konkurrentinnen aus Nordamerika waren nicht am Start. Nolte hatte zum Weltcup-Auftakt am vergangenen Wochenende, ebenfalls in Sigulda, noch einen Fehlstart hingelegt. Ihr Bob war im ersten Lauf bei einer Kurvenausfahrt auf die Seite gekippt, zum zweiten Lauf war sie nicht mehr angetreten. "Ich bin sehr erleichtert, dass wir nicht wieder gestürzt sind. Das war meine größte Sorge", sagte die 21-Jährige: "Ich habe versucht, mich so zu konzentrieren und zu fokussieren - und das hat diesmal gut geklappt. Ich bin richtig glücklich."

Wintersport, Langlauf: Die norwegischen Ausnahme-Skilangläufer Johannes Kläbo und Therese Johaug haben die ersten Distanzrennen der Saison gewonnen. Kläbo siegte am Samstag über 15 Kilometer mit einem Vorsprung von 15,2 Sekunden vor dem Russen Alexej Tscherwotkin. Dessen Landsmann, Gesamtweltcup-Sieger Alexander Bolschunow, wurde im finnischen Ruka Dritter. Bester Deutscher war Lucas Bögl auf Rang 27. Zuvor hatte sich die 32 Jahre alte Johaug vor Frida Karlsson aus Schweden und deren Landsfrau Ebba Andersson durchgesetzt. Johaug kam 21,8 Sekunden vor Karlsson ins Ziel. Beim Vergleich in der klassischen Technik war Katharina Hennig als 18. die beste Deutsche. Die 24 Jahre alte Sächsin war 1:15,7 Minuten langsamer als die Siegerin. Victoria Carl lief als 20. ebenfalls noch in die Punkteränge.

Formel 2: Mick Schumacher hat beim viertletzten Formel-2-Rennen der Saison das Podium knapp verpasst und Punkte im Titelkampf eingebüßt. Der 21 Jahre alte Prema-Pilot wurde im Hauptrennen am Samstag in Sakhir Vierter. Trotz eines packenden Zweikampfs in der Schlussphase kam der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher nicht mehr an Jehan Daruvala vom Carlin-Team vorbei. Den Sieg auf dem Wüstenkurs sicherte sich Felipe Drugovich (MP Motorsport) vor Schumachers härtestetem Titelrivalen Callum Ilott von Uni-Virtuosi. Der Deutsche bleibt aber Führender mit 203 Punkten, Ilott liegt nur noch zwölf Zähler dahinter.