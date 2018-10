20. Oktober 2018, 22:05 Uhr Spätes 2:2 in Leverkusen Raue Zeiten brechen an

Obwohl Leverkusen eine halbe Stunde in Überzahl spielt, reicht es nur zu einem Punkt gegen Hannover 96. Trainer Heiko Herrlich kritisiert seine Spieler - und dürfte selbst bald unter Druck geraten.

Von Ulrich Hartmann, Leverkusen

"Eigentlich haben wir...", sagte Heiko Herrlich und machte eine Pause, weil er schlucken musste. Man hatte in dieser kleinen Pause die Möglichkeit zu überlegen, was der Trainer seinen Fußballern von Bayer Leverkusen nach einer enttäuschenden Leistung beim glücklichen 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen Hannover 96 wohl zugute halten würde. Nach ein paar Sekunden hat Herrlich etwas gefunden, was seine Mannschaft nicht so ganz schlecht gemacht hatte: "Eigentlich haben wir Hannover ganz gut verteidigt", vollendete er seinen Satz - aber die halbwegs ordentliche Abwehrleistung gegen die seit 364 Tagen auswärts sieglosen Kellerkinder aus Hannover wird in den nächsten Tagen wohl kaum gewürdigt werden nach diesem sechsten nicht gewonnenen Leverkusener Bundesligaspiel.

52 Sekunden nach fast vier Minuten Nachspielzeit haben am Ende gefehlt, damit Hannover seinen ersten Auswärtssieg seit einem Jahr feiert und bei Bayer Leverkusen die Debatte um den Trainer in eine noch intensivere Phase übergeht. Wie die vereinzelten "Herrlich-raus-Rufe" nach dem Schlusspfiff in der Klub-Führung ankamen, war vom Manager Rudi Völler zunächst nicht zu erfahren, weil er das Stadion-Souterrain mit den TV-Kameras, den Radio-Mikrofonen und den schreibenden Journalisten mied.

Leverkusen spielte eine halbe Stunde in Überzahl - und am Ende mit sechs Angreifern

Das Spiel war de facto ein Kellerduell und es fühlte sich auch so an. In der 7. Minute verschoss Leverkusens Wendell einen Handelfmeter mit zittrigen Beinen. In der 25. Minute schlenzte Hannovers jüngst aus Karlsruhe verpflichteter Junioren-Nationalspieler Florent Muslija einen Freistoß aus 20 Metern in den Winkel, und kurz nachdem die Gäste ein nicht gegebenes Tor von Niklas Füllkrug vergeblich bejubelt hatten, glich Lars Bender auf Vorlage von Julian Brandt mit einem wutgeladenen Schuss zum 1:1-Pausenstand aus. Eingebettet waren diese vier Aktionen auf beiden Seiten in ein Sammelsurium von Fehlpässen und misslungenen Offensivaktionen.

Die Spannungsbögen von erster und zweiter Halbzeit ähnelten sich. Brandt hatte in der 52. Minute kurz zuvor einen Kopfball neben das Tor gesetzt, da gingen die Hannoveraner erneut in Führung. Nach einer Ecke von Pirmin Schwegler stand Felipe auf Höhe des zweiten Pfostens frei und drosch den Ball in der 54. Minute ins Tor. Seinen Patzer vor dem Leverkusener Handelfmeter in der Anfangsphase (Ellbogenabwehr) hatte er damit zunächst wieder gut gemacht, doch es sollten bloß drei Minuten vergehen, ehe der Brasilianer einen Leverkusener Konter erneut per Handspiel unterband, und damit war die Partie für ihn per gelb-roter Karte nach 57 Minuten beendet.

Nun hatten die Leverkusener also noch eine gute halbe Stunde Zeit, um sich mit einem Mann mehr gegen die dritte Heimniederlage (1:3 gegen Wolfsburg, 2:4 gegen Dortmund) und die fünfte Niederlage insgesamt in dieser noch jungen Saison zu wehren. In der 75. Minute ersetzte Herrlich Mitchell Weiser und Kevin Volland durch die Flügelspieler Leon Bailey und Karim Bellarabi. Mit Brandt, Havertz, Alario, Kiese Thelin und diesen beiden hatte Leverkusen nun sechs Angreifer auf dem Feld gegen neun Hannoveraner Feldspieler Aber die erstbeste Chance zum Ausgleich vergab Sven Bender, als er in der 78. Minute aus zehn Metern übers Tor schoss. Mehr schien nicht zu gehen, ehe Bellarabi in der vierten Minute der Nachspielzeit den schon nicht mehr für möglich gehaltenen 2:2-Ausgleich erzielte. "Krass", "bitter", "ärgerlich", "schade", sagte Hannovers Manager Horst Heldt hernach, aber nicht hintereinander, sondern im Laufe seiner Ausführungen. "Mit einem Mann weniger in Leverkusen einen Punkt zu holen, ist aber aller Ehren wert", fand Heldt. Auch der Trainer André Breitenreiter äußerte seine emotionale Zerrissenheit, als er sagte: "Wahnsinn, wir spielen 2:2 in Leverkusen und ärgern uns schwarz."

Für Herrlich bleiben es anstrengende Zeiten. "Uns fehlen Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Spielglück", klagte er, "ich sehe bei dem einen oder anderen Spieler aber auch Luft nach oben." Klingt so, als würden die Zeiten langsam rauer bei Bayer Leverkusen.