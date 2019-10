Nach dem 0:9 in der Liga scheidet Southampton im Ligapokal "nur" mit 1:3 gegen ManCity aus. In Spanien sichert sich Barça mit einem eindrucksvollen Sieg die Tabellenspitze. Inter Mailand übernimmt in Italien die Führung.

England: Ralph Hasenhüttl hat nach der historischen NIederlage mit dem FC Southampton in der englischen Fußballmeisterschaft das Achtelfinal-Aus im Liga-Pokal auch nicht verhindern können. Gegen das favorisierte Manchester City betrieben der ehemalige Bundesliga-Coach und seine Mannschaft zumindest Schadensbegrenzung: Southampton unterlag am Dienstagabend im City-Stadion nur 1:3 (0:1).

Die Tore für die Gastgeber erzielten die Argentinier Nicolas Otamendi (20. Minute) und Sergio Agüero. (38., 56.). Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Jack Stevens sogar noch der Anschlusstreffer. Die Gäste, die am vergangenen Freitag mit 0:9 zuhause gegen den ehemaligen Meister Leicester City verloren hatten, kamen in der Partie allerdings zu lediglich 23 Prozent Ballbesitz.

Spanien: Der FC Barcelona hat sich mit einem eindrucksvollen Sieg an die Spitz der spanischen Fußball-Liga Primera División gesetzt. Der Titelverteidiger gewann am Dienstagabend mühelos das Heimspiele gegen Real Valladolid 5:1 (3:1). Die Tore erzielten Clement Lenlet (2.), Arturo Vidal (29.), Lionel Messi (34., 75.) und Luis Suarez (77.). Die zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Kiko Olivas (15.) erzielt. Im zweiten Dienstag-Spiel war Atlético Madrid nur zu einem 1:1 (0:0) gegen CD Alaves gekommen. Der bisherige Tabellenführer FC Granada spielt erst am Donnerstag in Getafe.

Italien: Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Liga Serie A zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernommen. Die Mailänder gewannen am Dienstagabend das Spiel bei Brescia Calcio mit 2:1 (1:0) und zogen in der Tabelle an Titelverteidiger Juventus Turin vorbei, der am Mittwoch gegen den FC Genua spielt. Die Tore für den Dortmunder Champions-League-Gegner schossen Lautaro Martinez (23. Minute) und Romelu Lukaku (63.). Das Tor für die Gastgeber erzielte Milan Skriniar (76.) per Eigentor.