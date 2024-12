Durch einen spektakulären Heimsieg ist der VfL Wolfsburg zum ersten Mal in dieser Fußball-Bundesligasaison auf einen Europa-League-Platz gestürmt. Nach dreimaligem Rückstand gewann der VfL am Sonntag 4:3 (1:2) gegen den FSV Mainz 05. Der eingewechselte Däne Jonas Wind traf in der 84. Minute erst zum 3:3 und dann in der vierten Minute der Nachspielzeit sogar noch zum Sieg. Erst musste dieser Treffer noch vom Videoschiedsrichter überprüft werden, danach folgte der Schlusspfiff.