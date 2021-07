Von Thomas Kistner

Und der Sieger ist: im Hinterzimmer längst ausgekartelt. Schon bizarr, wie das Internationale Olympische Komitee bei seinem Parteitag in Tokio den fest verbrieften Veranstalter der Sommerspiele 2032 noch einmal ausrief. Brisbane stand seit Monaten fest, zumindest die Peinlichkeit einer Wahl-Simulation darf das IOC der Welt künftig ersparen. Die Show um Brisbane war alles, nur keine Wahl - genau das ist ja die "new norm", die neue Normalität in der Ringe-Welt.

Weil immer weniger Bewerber aus dem Westen antreten und sogar eine Phase dreier Fernost-Spiele (Südkorea 2018, Japan 2020/21, China 2022) entstand, wurden die nächsten Kandidaten, Paris und Los Angeles, sofort auf die Sommer-Events 2024 und 2028 verteilt. Und als es für 2032 erneut so mau aussah, dass mit politischer Motivationshilfe des deutschen IOC-Bosses Thomas Bach sogar eine Rhein-Ruhr-Bewerbung kompiliert werden musste, fand der Sportkonzern einen Dreh aus der Not: Schluss mit der Bettelei um westliche Länder, die ständig vor Bürger-Referenden einknicken, Schluss mit Negativ-Schlagzeilen über Korruption bei der Vergabe - das IOC sucht sich die Spiele-Orte einfach selber aus. Also: der große Vorsitzende Bach und sein Vorstand.

Rhein-Ruhr schaute dann in die Röhre, das IOC schob Brisbane an. Und gewiss ist es wieder nur ein olympischer Geschäftszufall, dass der deutsche IOC-Herrscher dabei ganz eng mit seinem Getreuesten im Olymp verhandelt: John Coates, ein IOC-Mann mit einschlägiger Vergangenheit. Als Sydney 2000 den Zuschlag bekam, sicherte er am Vorabend den IOC-Vertretern Kenias und Ugandas je 35 000 Dollar Sport-Entwicklungshilfe zu: klar, falls Sydney gewinnt.

Just Australien spielte den Corona-Eisbrecher

Na und? Coates hat es ganz nach oben geschafft, der alte Stimmenmakler ist Bachs Stellvertreter und sogar seit 2010 Präsident des obersten Sportgerichtshofs Cas - eine Einrichtung, die Bach mit erschaffen hat. In Australien strahlt Coates' Stern nicht so hell wie im Olymp. Soeben wurde er zum Rücktritt aufgefordert, nach einem chauvinistischen Auftritt in Tokio gegenüber Annastacia Palaszczuk. Er hatte die Premierministerin des Bundesstaates Queensland angeherrscht, gefälligst zur Eröffnungsfeier in Tokio zu gehen. Australiens Olympia-Team übrigens hatte in Japans Hauptstadt zuvor den Eisbrecher gespielt. Just die Vertreter eines der härtesten Lockdown-Länder weltweit waren als Erste angereist - und haben als Erste gespielt.

Das ist die neue Norm der Ringe-Welt, ihr wahrer Zweck ist: Kontrolle. Wenn das IOC seine "Zielgespräche" mit genehmen Kandidaten führt, kann es gleich viel Ärger beiseite räumen. Wie man Bürger-Revolten vermeidet, und wie man angeblich schwer nachhaltige Projekte aufzieht. Womöglich ist es ja kein Zufall, dass Brisbanes Bewerbung keine expliziten Infrastruktur-Kosten auswies. Die würde angeblich auch ohne Olympia umgesetzt werden. Behaupten darf man alles, und damit branchentypische Befürchtungen weg argumentieren: dass auch in Brisbane, das nun einmal sehr, sehr weit weg ist von der globalen Sportwelt, nach den Spielen weiße Elefanten herumstehen; verrottende Sportstätten wie in Athen oder Rio. Aber wer weiß schon, was später mal ist? Bis Nachhaltigkeit überprüft werden kann, ist die IOC-Karawane längst weitergezogen.