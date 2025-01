Torben Beltz grinste. „Du weißt schon, was das für ein Platz ist, oder?“, sagte er nach dem 7:6 (5), 6:4-Erstrunden-Sieg von Tatjana Maria in der 1573 Arena, von der aus man einen wunderbaren Blick auf die Skyline von Melbourne hat: „Hier hat Angie 2016 den Matchball in der ersten Runde abgewehrt.“ Angie, das ist natürlich Angelique Kerber; die war damals in der ersten Runde auf diesem Platz gegen Misaki Doi kurz vor dem frühen Scheitern gestanden, gewann diese Partie aber noch und gute zwei Wochen später ihren ersten Grand-Slam-Titel. Wer weiß, was passiert wäre, hätte Kerber damals nicht noch gewonnen – so aber beendete sie nach Olympia 2024 ihre Karriere als dreimalige Grand-Slam-Siegerin.