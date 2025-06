Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) soll für den Sommermärchen-Skandal eine Strafe in Höhe von 270 000 Euro zahlen. Diese Forderung erhob die Staatsanwaltschaft am Montag bei ihrem Plädoyer in dem seit März 2024 andauernden Prozess um dubiose Zahlungsflüsse rund um die WM 2006 vor dem Landgericht Frankfurt. Das Urteil nach 33 Verhandlungstagen wird am Mittwoch gefällt.