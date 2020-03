Diesmal persönlich in Bellinzona: Wolfgang Niersbach (Mitte), ehemaliger DFB-Präsident, trifft mit seinen Anwälten in der Schweiz ein.

Ex-DFB-Präsident nimmt nun doch am Schweizer WM-2006-Prozess teil. Am Donnerstag sollen die Befragungen beginnen.

Es ist gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen, als Wolfgang Niersbach das weiße Gebäude in der Viale Stefano Franscini in Bellinzona betritt. Das ist etwas überraschend, mit seiner Anwesenheit war am Schweizer Bundesstrafgericht eher nicht gerechnet worden. Aber nun ist der frühere Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) da, um an dem Prozess um die Sommermärchen-Millionen teilzunehmen. Gegen den eindringlichen Rat und gegen die Warnung seines Arztes sei er angereist, heißt es in einem Statement. Aber er müsse "dieses gesundheitliche Risiko in Kauf nehmen, weil ich mich endlich vom Albtraum dieses über vier Jahre dauernden Verfahrens befreien will".

Niersbach gehört zu den vier Beschuldigten in der Millionenaffäre um die Fußball-WM 2006. Zum eigentlichen Prozessauftakt am Montag war er unter Verweis auf die erhöhte Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus nicht erschienen; Bellinzona liegt nahe am italienischen Zentrum der Epidemie. Aber die Richterin wertete das als unentschuldigtes Fehlen, und sie gab zu verstehen, dass der Prozess gegen ihn dann in seiner Abwesenheit geführt werden würde. Also erschien Niersbach am Mittwoch, und von Bankreihe vier aus verfolgte er die diversen Vorabklärungen und Unterbrechungen des Prozesses mit. Darunter auch, dass sein eigener neuer Antrag auf Verlegung abgelehnt wurde.

Gegen Niersbach, 69, läuft der Prozess jetzt also normal weiter. Ebenso gegen Urs Linsi, 70, den früheren Generalsekretär des Fußballweltverbandes (Fifa). Ob das auch für die übrigen Mitbeschuldigten Horst R. Schmidt, 78, und Theo Zwanziger, 74, gilt, wollte das Gericht erst am Mittwochabend nach der Aussage eines medizinischen Sachverständigen entscheiden - beide früheren DFB-Funktionäre waren auch am zweiten Prozesstag nicht anwesend und legten ärztliche Atteste vor, die das Gericht zunächst nicht als ausreichende Entschuldigung anerkennen wollte.

Dabei offenbarte sich einmal mehr, in welche Klemme sich die Schweizer Justiz gebracht hat. Unter normalen Umständen wären die Atteste und das grassierende Coronavirus wohl Grund genug, den Prozess zu verschieben. Doch das Gericht hat nur bis zum 27. April Zeit, den Fall abzuschließen, weil er ansonsten verjährt. Das liegt daran, dass die Bundesanwaltschaft nach ersten, raschen Ermittlungserfolgen insbesondere seit Sommer 2017 irritierend langsam weiterarbeitete und dass das Bundesstrafgericht selbst für die im August 2019 eingegangene Anklage fast ein halbes Jahr zur weiteren Verarbeitung brauchte. Die Beschuldigten sollen mit einer Zahlung über 6,7 Millionen Euro im April 2005 den DFB geschädigt haben, weil diese anders als deklariert kein Beitrag zu einer WM-Gala gewesen sei, sondern der Rückzahlung eines Privatkredits gedient habe. Diesen hatte Ex-Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus drei Jahre zuvor zu einem bis heute ungeklärten Zweck dem deutschen WM-Chef Franz Beckenbauer gewährt.

Niersbach wird dabei, anders als den anderen, nicht Betrug vorgeworfen, sondern Beihilfe, wobei alle ihre Unschuld beteuern. Seine Teilnahme ist aber auch spannend, weil er in den Ermittlungen bisher nicht aussagte, sondern nur ganz am Anfang der Affäre im Herbst 2015 bei den DFB-internen Nachforschungen der Kanzlei Freshfields, die sich als wenig aufklärerisch erwiesen. Im Kern positionierte er sich dabei so, dass er bei den Transaktionen als damals zuständiger Vizepräsident für Medien und Marketing im WM-Organisationskomitee (OK) nur eine Randfigur gewesen sei. Er sei halt "der Medienfuzzi" gewesen, den die anderen bei Finanzthemen ohnehin nicht dabeihaben wollten. Ex-DFB-General Schmidt sagte allerdings in einer Einvernahme im parallel laufenden Frankfurter Steuerverfahren aus, dass Niersbach stets über alle Hintergründe informiert gewesen sei. Zudem gibt es in der Affäre ein wichtiges Dokument mit just seiner Handschrift.

Daneben sagte Niersbach bei Freshfields damals aber etwas Interessantes über den eigentlichen Kern der Affäre: den Anlass für den Privatkredit Louis-Dreyfus'. Anlässlich der Wiederwahl des damaligen Fifa-Chefs Sepp Blatter 2002 habe Beckenbauer zu ihm gesagt, der sei auch mit seinem Geld gewählt worden. Beckenbauer wies das zwar zurück, und die Aktenlage legt längst nahe, dass es bei dem Kredit um ein profitables TV-Rechte-Geschäfte ging. Aber trotzdem wäre es interessant zu sehen, wie Niersbach das nun vor Gericht darstellt - zumal Blatter und Beckenbauer selbst auch noch vom Bundesstrafgericht einvernommen werden sollen.

Wann es zu Niersbachs Aussage kommt, ist unklar. Für Donnerstag ist die Befragung Blatters vorgesehen. Und die von Günter Netzer, der nicht nur ein Vertrauter von Louis-Dreyfus war und auf dessen Geheiß auf die Rückzahlung des Kredites drängte, sondern auch Aufsichtsratsmitglied des OK. Die beiden müssen aber nicht nach Bellinzona reisen, sondern können sich auch per Videoschalte aus Zürich einvernehmen lassen.