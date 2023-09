Erstmal ums verlorene Gepäck gekümmert: Danielle Kang tritt mit den USA beim Solheim Cup an - was Problem mit sich bringt, die die Golf-Kollegen nicht haben.

Kommentar von Felix Haselsteiner

Es brauchte einen Fehler der Fluglinie Transavia, um nochmal plastisch klarzustellen, wie groß die Unterschiede zwischen Frauen- und Männergolf sind. Auf der Reise zum Solheim Cup in Andalusien ging irgendwo zwischen Las Vegas und dem Zwischenstopp in Amsterdam das Gepäck der US-Amerikanerin Danielle Kang verloren - mitsamt ihrer Golfschläger, die sie dringend zur Vorbereitung auf die Duelle gegen die europäische Mannschaft brauchte. Notdürftig half das US-Team der Nummer 34 der Weltrangliste mit Ersatzschlägern aus, während Kang sich bei Twitter und per Telefon an die Airline wandte, so wie jeder normale Flugzeugpassagier auch, bis sie ihr Gepäck dann doch noch bekam.