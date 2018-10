27. Oktober 2018, 09:57 Uhr Marcel Hirscher im Interview "Ich habe das furchtbar gefunden, vor Ort in Pyeongchang"

Marcel Hirscher ist der erfolgreichste Skirennfahrer der Welt und hat noch nicht genug. Er spricht über das Wettkampf-Gen, Olympia-Irritationen und sein Gefühl für das Limit.

Interview von Johannes Knuth

Wer einmal anfängt mit dem Gewinnen, der soll immer und immer wieder triumphieren, so sei das halt in seiner skisportverrückten Heimat - das hat der Österreicher Marcel Hirscher einmal über sein Schaffen gesagt. Andererseits ist Hirscher selbst jemand, der sich nur auf der höchsten Erhebung des Siegerpodiums am wohlsten fühlt, und so hat der 29-Jährige mittlerweile Triumphe für fünf Sportlerleben auf sich vereint: 58 Weltcup-Erfolge, je fünf Siege in den Disziplinwertungen im Slalom und Riesenslalom, seinen Spezialgebieten, sieben Gesamtweltcups, hintereinander ...