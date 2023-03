In Oberstaufen wurden am Wochenende die neuen deutschen Meister gekürt - im Snowvolleyball. Der Sport will tatsächlich olympisch werden, muss aber im Allgäu erstmal mit schmelzendem Schnee klarkommen.

Von Sebastian Winter

Volleyball im Schnee? Ja, diesen Sport gibt es wirklich - seit mittlerweile 15 Jahren. 2008 hatte eine findige Agentur das erste Turnier in Österreich aus dem eisigen Boden gestampft. Aus der recht verrückt anmutenden Idee haben sich seither eine internationale Serie, die bis nach Georgien reichte, und Europameisterschaften entwickelt. Das Fernziel, klar: Sportart bei den Olympischen Winterspielen zu werden, der Volleyball-Weltverband FIVB baggert das IOC da schon nach Kräften an. Etwas bescheidener ging es am vergangenen Wochenende in Oberstaufen im Allgäu zu. Dort wurde nach zweijähriger Corona-Pause die auch schon vierte deutsche Snowvolleyball-Meisterschaft ausgetragen.

Jeweils acht Dreierteams (samt Ersatzspieler) kämpften bei Frauen und Männern bei fast schon frühlingshaften Bedingungen, umsäumt von eher grünen als weißen Hängen, um den Titel, nicht barfuß, wie im Sand, wo das Feld genauso groß ist, sondern in Stollenschuhen und Funktionskleidung. Bei den Frauen setzten sich die Favoritinnen Nele Barber, Melanie Gernert, Jennifer Gernert-Scharmacher und Lydia Scherber (Beachsport/DJK TuSA 06 Düsseldorf/ Rotation Prenzlauer Berg/Beachsport) in einem spannenden Finale mit 2:0 (18:16, 16:14) gegen das hauptsächlich aus Bayerinnen bestehende Quartett Michaela Henry, Laura Mählmann, Bianca Peter und Eva Schilf (SV Lohhof/VC Olympia 93 Berlin/DJK Augsburg Hochzoll/PSV Sonthofen) durch, bei den Männern triumphierten wie erwartet Paul Becker, Jonas Reinhardt, Georg Wolf und Peter Wolf (United Volleys Frankfurt/Beachraum Mainz/DJK 06 Düsseldorf/DJK 06 Düsseldorf), die der Freiburg-Kölner Kombination Lukas Kopfer, Tim Kreuzer, Florian Wenz und Lucas Wenz im sulzigen Schnee keine Chance ließen. Das bayerische Quartett Yannic Beck, Julius Höfer (TSV Grafing), Sebastian Burgis und Florian Schweikart (Beach4U) gewann Bronze. Bereits am Freitag machten die Lehramtsstudenten der Uni Augsburg - Seminar Trendsportarten - erste Feldversuche im Schnee.

Oberstaufen bleibt auch in den kommenden Jahren DM-Ausrichter. Und wenn der Klimawandel weiter so schnell voranschreitet, wird es dort vielleicht bald eine vierte Disziplin neben Halle, Beach und Snow geben: Water-Volleyball, dann auf Mini-Surfbrettern.