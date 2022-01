Snowboardcrosser Martin Nörl hat sich kurz vor Beginn der Winterspiele in Peking wieder in Topform präsentiert. Der Sportsoldat vom DJK-SV Adlkofen gewann den Weltcup im italienischen Cortina d'Ampezzo und sicherte sich den dritten Titel in dieser Saison. Zweiter wurde der Österreicher Alessandro Hämmerle gefolgt von Cameron Bolton aus Australien. Paul Berg, Umito Kirchwehm und Leon Beckhaus waren zuvor im Achtelfinale ausgeschieden. Bei den Frauen fuhr Jana Fischer in ihrem ersten Wettkampf des Winters auf Platz sechs.