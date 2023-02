Als auch ihr zweiter WM-Einsatz im Parallelslalom mit Platz vier ein unglückliches Ende gefunden hatte, platzte Ramona Hofmeister der Kragen. Ziel ihrer Wut: die georgischen Veranstalter in Bakuriani. "Ich bin echt wahnsinnig enttäuscht, dass solche Bedingungen bei einer WM sind", polterte die beste deutsche Snowboarderin angesichts der an mehreren Stellen gebrochenen Piste im Kleinen Kaukasus. Wie zum WM-Auftakt am Sonntag im Parallel-Riesenslalom, als sie nur 14. geworden war, sei sie "mit der Piste gar nicht klar gekommen". Bei grenzwertigen Verhältnissen kämpfte sich die 26-Jährige ins Halbfinale, wo sie nach zwei schweren Fehlern gegen die spätere Zweite Ladina Jenny (Schweiz) den Kürzeren zog. "Es wäre mehr drin gewesen", sagte die WM-Zweite von 2021. Gold ging an Julie Zogg aus der Schweiz.