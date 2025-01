Nichts gegen Copper Mountain in Colorado oder den Kreischberg in der Steiermark, aber wenn sich Noah Vicktor einen Weltcup-Stopp für seine erste Podiumsplatzierung hätte aussuchen dürfen, er hätte mit Sicherheit Laax gewählt. Bei seinem sechsten Wettkampf in dem Graubündener Luxus-Skigebiet war es nun so weit: Platz drei hinter dem Kanadier Cameron Spalding und dem US-Fahrer Redmond Gerard, haarscharf vor dem Kanadier Liam Brearley. Für den 23-Jährigen vom WSV Bischofswiesen ein sehr spezieller Moment: „Ich dachte schon, das Podium klappt nie. Das war ein absoluter Traum – der heute in Erfüllung geht. Ich realisiere das noch nicht ganz, dass das ausgerechnet bei den Laax Open passiert.“

Es ist in der Tat ein spezieller Vibe in diesem 2000-Seelen-Ort, in dem gefühlt jeder Einwohner nicht nur ein paar Ski, sondern auch ein Snowboard besitzt. Anders als bei den Weltcup-Stopps im topfebenen Chur oder im Fußballstadion von Klagenfurt schnallen die Zuschauer hier nach dem Wettbewerb ihre Snowboards an und pfeffern die Talabfahrt runter – viele nicht ohne unterwegs noch ein paar Rails mitzunehmen oder über einen Kicker zu fliegen. Wer an der Talstation in die Gondel steigt, schaut Snowboard-Pionier Jake Burton in die Augen: Der vor vier Jahren an Krebs Verstorbene lächelt milde von einem riesigen Wandgemälde herab, wie Jürgen Klopp in Liverpool. Jake-Aufkleber sind omnipräsent, und jeder weiß, welcher Jake gemeint ist. Jahrelang trug der Weltcup-Stopp hier den Namen seiner Firma, galt als wichtigster Wettbewerb in Europa, als das Wimbledon der Snowboarder. Burtons Mantra: alles für den Fahrer! Sein Ziel: in jedem Jahr 100 Tage auf dem Brett.

Zog er früher mit Shaun White seine Schwünge von der Bergstation Crap Sogn Gion herab, tat er das später mit Mark McMorris, dem Big-Air-Weltmeister, der 24 Medaillen bei X-Games gewonnen hat – und bei seinem Mentor am Sterbebett saß. Burtons Frau Donna sagt: „Die beiden waren beste Freunde, trotz fast 40 Jahren Altersunterschied.“

„Ich liebe Laax jedes Jahr wieder – und jetzt umso mehr." Snowboarder Noah Vicktor freut sich über sein erstes Weltcup-Podium. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

In diesem Ambiente das beste Karriereergebnis einzufahren und Legenden wie McMorris, Weltmeister Markus Kleveland (Norwegen) und Olympiasieger Su Yiming (China) hinter sich zu lassen, dürfte Noah Vicktor immens beflügeln. Im ersten Slopestyle-Bewerb dieser Saison, Anfang September in Neuseeland, war er Neunter geworden, bei den vier folgenden Big-Air-Contests zwischen Rang 19 und 41 gelandet – um dann ausgerechnet bei seinem Lieblings-Wettkampf die beste Leistung abrufen zu können. Platz zwölf in der Qualifikation, Platz neun im Halbfinale und dann ein erster Finallauf, bei dem er mit der Bewertung der Punktrichter unzufrieden war: „Ich habe eine Variation meines Backside 1620 mit einem neuen Grab reingebracht – und sauber gelandet. Schon im ersten Run habe ich mir mehr Punkte erwartet. Aber Matevz (Pristavec, sein Coach, Anm. d. Redaktion) hat gemeint, ich soll trotzdem dabei bleiben, alles nochmal schöner und cleaner fahren.“

Im Gesamtweltcup liegt Vicktor in der Slopestyle-Wertung nun auf Rang drei

Es hat funktioniert: Was im ersten Durchgang 78,17 Punkte und Platz sechs einbrachte, wurde im zweiten Durchgang mit 83,72 Punkten bewertet – sehr zur Freude von Vicktor: „Der Kurs hier ist der Hammer. Ich liebe Laax jedes Jahr wieder – und jetzt umso mehr.“ Im Gesamtweltcup liegt er in der Slopestyle-Wertung nun auf Rang drei.

Nicht nur Vicktor überzeugte in Laax. Leon Gütl, 23, der ebenfalls für den WSV Bischofswiesen startet, schaffte es ins Halbfinale und wurde am Ende 19., zwei Plätze hinter Leon Vockensperger (SC Rosenheim). Der 25-Jährige hatte zwei Wochen zuvor beim Big-Air-Wettbewerb in Klagenfurt nach einem dreifachen Rippenbruch im Training im November ein viel bejubeltes Comeback gegeben und sich mit Rang sieben die Qualifikation für die WM im März in St. Moritz gesichert. Für Annika Morgan (SC Miesbach) waren die Laax Open dagegen schon nach der Qualifikation vorbei. Die 22-Jährige, die nach ihrem Trainingssturz beim Big Air am Kreischberg gehandicapt an den Start ging, komplettiert als Elfte das insgesamt gute Abschneiden der Slopestyler von Snowboard Germany. Der stimmungsvolle Höhepunkt der Laax Open, die legendäre Nightsession mit dem Finale in der größten Halfpipe Europas, fand dagegen ohne deutsche Beteiligung statt. Sowohl Leilani Ettel (SV Pullach) als auch Christoph Lechner (SC Ostin) scheiterten in der Qualifikation mit den Plätzen 15 und 14. Der Nachwuchs mit Kona Ettel (SV Pullach) und Anne Hedrich (SC Altglashütten) landete auf den Rängen 17. und 28. Der Olympia-Achte André Höflich hat immer noch mit den Folgen seiner schweren Knieverletzung zu kämpfen.

Die Slopestyler ziehen nun weiter zum nächsten Wettkampf, nach Aspen, Colorado – noch so ein ikonischer Ort. Den Parcours dort hat Noah Vicktor erst ein Mal in Angriff genommen, vor fast vier Jahren, als er 13. wurde. Das Podium dort soll aber auch ganz hübsch sein.