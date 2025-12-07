Snowboarder Stefan Baumeister hat gleich im zweiten Rennen der Olympiasaison seine erste Podestfahrt hingelegt. Der 32-Jährige erreichte im Parallel-Riesenslalom in Mylin/China Platz zwei und musste sich nur im Finale dem Italiener Mirko Felicetti geschlagen geben. Damit erfüllte Baumeister ebenso die nationalen Qualifikationskriterien für die Olympischen Spiele wie Elias Huber auf Rang vier und Cheyenne Loch als Achte. „Nach den drei Wochen Training haben wir gewusst, dass wir schnell sind. Dass wir jetzt direkt ganz vorne mitmischen, ist genau das, was wir uns von unserem Training hier erhofft hatten“, sagte Bundestrainer Paul Marks. Ramona Hofmeister fehlt derzeit noch verletzt (Fraktur im Sprunggelenk)