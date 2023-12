Snowboarderin Ramona Hofmeister hat auch den zweiten Weltcup der Saison gewonnen und ihre bestechende Frühform unter Beweis gestellt. Die Sportlerin aus Bischofswiesen in Oberbayern entschied am Samstagabend den Parallel-Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo für sich. Im Finale setzte sich die 27-Jährige gegen die Italienerin Lucia Dalmasso durch. Hofmeister feierte ihren 17. Weltcup-Erfolg - erst am Donnerstag hatte sie im Skigebiet von Carezza beim Saisonauftakt ebenso triumphiert. "Ich komme gerade aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus", sagte Hofmeister, die 2018 bei Olympia Bronze gewonnen hatte und von 2020 bis 2022 dreimal Gesamtweltcupsieger war. "Es ist unglaublich, es hat so viel Spaß gemacht." Hofmeisters Teamkolleginnen Melanie Hochreiter und Cheyenne Loch waren nach starken Leistungen in der Qualifikation im Achtelfinale ausgeschieden. Die deutschen Männer verpassten den Einzug in die K.o.-Runde der besten 16 Starter. Der Sieg in Cortina ging an den österreichischen Olympiasieger Benjamin Karl.