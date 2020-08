Snowboard-Olympiasieger Iouri Podladtchikov aus der Schweiz beendet seine Karriere. "Es wird für mich keinen nächsten Winter mehr geben", sagte der 31-Jährige der in Zürich erscheinenden SonntagsZeitung: Er wolle seine Laufbahn "nicht künstlich in die Länge" ziehen, fügte er hinzu: "Ich mache einen klaren Schnitt." Der in Russland geborene und 2007 in die Schweiz eingebürgerte Podladtchikov feierte seinen größten Erfolg 2014 in Sotschi, als er Olympiagold in der Halfpipe gewann. Für die Schweiz holte er zudem noch vier Medaillen bei Weltmeisterschaften und sieben bei den sogenannten X-Games; dazu schaffte er es 14 Mal bei Weltcups aufs Podest.