Snowboard:Deutsches Mixed-Team enttäuscht bei WM

Das deutsche Snowboardteam ist bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz/Schweiz im Mixed-Wettbewerb leer ausgegangen. Stefan Baumeister und Ramona Hofmeister verloren ebenso im Achtelfinale wie Elias Huber und Cheyenne Loch. Für das dritte deutsche Duo war schon vorher Schluss. Gold und Silber ging an zwei Teams aus Italien, Bronze an Österreich. „Die Enttäuschung ist schon sehr, sehr groß, die Ziele waren andere“, sagte Sportdirektor Andreas Scheid. Baumeisters Silber im Parallel-Riesenslalom blieb die einzige Medaille.