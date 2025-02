Snowboard:Podiumsplatz für Leon Ulbricht in China

Snowboardcrosser Leon Ulbricht hat erstmals in diesem Winter den zweiten Platz erreicht. Der 20-Jährige musste sich beim Weltcup im chinesischen Beidahu nur dem kanadischen Gesamtweltcupsieger Eliot Grondin geschlagen geben. Insgesamt war es für ihn der dritte Weltcup-Podestplatz seiner Karriere. „Ich konnte es nicht erwarten, wieder auf dem Podium zu stehen. Das war so eine große Motivation“, sagte Ulbricht: „Ehrlich gesagt, war der Tag heute ein bisschen durchwachsen. Am Start habe ich mir schwergetan. Aber ich konnte mich Heat für Heat durchbeißen.“