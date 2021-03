Abschied als Weltmeisterin: Snowboarderin Selina Jörg stellt das Brett zum Ende der Saison in die Ecke. Die 33-Jährige wird ihre überaus erfolgreiche Laufbahn mit zwei WM-Goldmedaillen und Olympia-Silber 2018 im Frühling beenden, wie sie am Donnerstag mitteilte. Ihre letzten Rennen will sie am 20. und 21. März beim Heimweltcup am Götschen in Berchtesgaden bestreiten. "Dieses Karriereende ist ein Traum", sagte Jörg, "mit zwei WM-Medaillen beim Heimweltcup am Götschen abzutreten - besser geht's nicht." Neben der erfolgreichen Titelverteidigung im Parallel-Riesenslalom hatte die Berufssoldatin aus Sonthofen zu Wochenbeginn im slowenischen Rogla Bronze im Parallel-Slalom gewonnen. Jörg war in Berchtesgaden am Sportinternat und hatte auf dem dortigen Hang ihr erstes Kinderrennen bestritten. Die Entscheidung zum Rücktritt sei bereits vor einem Jahr gefallen: "Ich wollte immer aufhören, so lange ich ganz vorne mitfahren kann." Die anstehende Olympia-Saison habe sie sich nicht mehr antun wollen: "Die Luft ist raus."