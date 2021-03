Der deutsche Snowboarder Andre Höflich hat bei der WM in Aspen/USA das Finale im Halfpipe-Wettbewerb erreicht. Der 23 Jahre alte Kemptener bestätigte in der Qualifikation am Donnerstag seine gute Form und sicherte sich nach zwei Durchgängen als Sechster (82,50 Punkte) einen von zehn Startplätzen für den Kampf um die Medaillen. Benedikt Bockstaller (Bischofswiesen) sowie Florian und Christoph Lechner (beide Ostin) schieden hingegen aus, dem dreimaligen Weltmeister und Olympiadritten Scotty James (Australien) gelang mit 94,25 Punkten die beste Leistung in der Qualifikation. Bei den Frauen verpasste Leilani Ettel das Final-Ticket.