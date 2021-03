Snowboarder Leon Gütl hat bei den Freestyle-Weltmeisterschaften in Aspen/Colorado das Big-Air-Finale erreicht und dort den zwölften und letzten Platz belegt. Der 19-Jährige aus Bischofswiesen, der erstmals im WM-Aufgebot von Snowboard Germany stand, kam nach den drei Durchgängen auf insgesamt 91,25 Punkte. Gold ging an den Kanadier Mark McMorris (179,25 Punkte), sein Landsmann Max Parrot (178,25 Punkte) und der Norweger Marcus Kleveland (176,25) folgten auf Rang zwei und drei.

Gütl hatte es als einziger Deutscher ins Finale geschafft. Nach dem ersten Durchgang sei er richtig begeistert gewesen, "weil das war ein ziemlich schwieriger Trick für mich", sagte Gütl: "Den beim ersten Versuch so hinzustellen, hat mich mega gefreut." Die anderen Tricks habe er nicht richtig landen können, "aber ich bin immer noch sehr happy. In einem WM-Finale mitzufahren, ist für mich immer noch super gut." Auch Headcoach Michael Dammert zeigte sich zufrieden. Gütl sei "weiter geflogen, als er selbst dachte", aber "er ist All-In gegangen, genau das ist es, was zählt und worauf es ankommt. Ein bisschen Übung noch und dann mischen wir da vorne richtig mit, statt nur dabei zu sein."