Ramona Hofmeister schwingt von Höhepunkt zu Höhepunkt. In Rogla in Slowenien, wo zu Wochenbeginn noch die WM stattgefunden hatte, hat die Snowboarderin aus Bischofswiesen am Samstag im Parallel-Riesenslalom triumphiert. Es war ihr dritter Saisonsieg im Weltcup, er brachte Hofmeister wie im Vorjahr eine kleine Kristallkugel für die beste Disziplinleistung des Winters ein.

"Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben", sagte Hofmeister, "ich bin so dankbar: Sieg und die Kristallkugel, es fühlt sich wunderbar an." Im Finale setzte sich die 24-Jährige knapp mit einem Vorsprung von 0,04 Sekunden Vorsprung vor Sofia Nadirschina aus Russland durch. Das Duell zwischen Hofmeister und Nadirschina wird noch eine Fortsetzung erleben, wenn es in zwei Wochen beim Parallel-Slalom-Saisonfinale in Berchtesgaden zum Showdown um die Gesamtwertung kommt: Hofmeister hat derzeit 50 Punkte Vorsprung auf die russische Rivalin.

Als Zweite der Qualifikation rang Hofmeister am Samstag im Finale die favorisierte Nadirschina nieder. Bei der WM wenige Tage zuvor am selben Hang hatte sie in dieser Disziplin noch enttäuscht, dann aber Silber im Parallel-Slalom hinter der erst 17 Jahre alten Russin gewonnen.

Riesenslalom-Weltmeisterin Selina Jörg hatte am Samstag Pech in der Qualifikation, als sie wie etwa ihre formstarke Teamkollegin Cheyenne Loch durch einen Schaden in der Piste ausschied. Das Loch in der Piste hatte sich just in dem Moment aufgetan, als die beiden an der Reihe waren. "Das war richtig unfair", schimpfte Bundestrainer Paul Marks. Für Selina Jörg war der Wettkampf in Slowenien der vorletzte vor ihrem Karriereende: Sie will nach den den letzten Weltcup-Rennen am 20./21. März in Berchtesgaden zurücktreten.