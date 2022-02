Olympia:Snowboarderin Morgan wird Zehnte, Olympiasieg für Gasser

Snowboarderin Annika Morgan hat in ihrem zweiten Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking eine weitere Top-Acht-Platzierung knapp verpasst. Drei Tage nach ihrem 20. Geburtstag kam sie im Finale des Big-Air-Wettbewerbs in Shougang nach zwei Stürzen auf den zehnten Rang. Im Slopestyle war Morgan Achte geworden.

"Es war einfach krass, für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich freue mich schon auf die nächsten Spiele. Vielleicht gibt es heute Abend noch ein paar Bierchen", sagte Morgan. In der Addition ihrer beiden besten Sprünge aus drei Runs holte Morgan 88,00 Punkte.

Den Olympiasieg sicherte sich Anna Gasser aus Österreich (185,50), die bereits bei der Premiere vor vier Jahren in Pyeongchang triumphiert hatte. "Ich freue mich einfach so. Ich war gar nicht so nervös, auch mit einem zweiten Platz wäre ich zufrieden gewesen", sagte die 30-Jährige im ORF. Silber gewann Slopestyle-Olympiasiegerin Zoi Sadowski-Synnott (Neuseeland/177,00), Bronze ging an die erst 17 Jahre alte Japanerin Kokomo Murase (171,50).

Ab 13.00 Uhr (Ortszeit/6.00 MEZ) geht es auch für die Männer um die Medaillen im Big Air. Sportsoldat Leon Vockensperger (Rosenheim) und Noah Vicktor (Bischofswiesen) hatten wie schon im Slopestyle die Finalteilnahme verpasst. Der Kanadier Max Parrot, der drei Jahre nach seiner Krebsdiagnose im Slopestyle zum Olympiasieg gefahren war, war Bester in der Qualifikation.

Eileen Gu hat derweil nach ihrem Olympiasieg im Big-Air-Wettbewerb einen weiteren Triumph knapp verpasst. Die favorisierte 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin, die gebürtig aus Kalifornien stammt, aber für China startet, gewann im Slopestyle-Wettbewerb mit 86,23 Silber. Mathilde Gremaud aus der Schweiz flog mit 86,56 Punkten zu Gold. Vor vier Jahren hatte die 22-Jährige in Pyeongchang Platz zwei belegt.

Bronze ging an Kelly Sildaru (82,06), die Estland die erste olympische Medaille bei Winterspielen außerhalb von Skilanglauf-Wettkämpfen sicherte. "Ich wollte unbedingt auf das Podest, deshalb bin ich einfach erleichtert", sagte Gu: "Ich repräsentiere hier draußen mich und den Sport vor all den Leuten. Es macht mich stolz, dass ich in der Lage bin, so einen Lauf hinzulegen und den Leuten zu zeigen, was unter Druck möglich ist."

Mit einem furiosen letzten Lauf hatte sich Gu nach einem soliden ersten Durchgang und einem Sturz im zweiten Run noch auf das Podest geschoben. Am Ende fehlten ihr ganze 0,34 Zähler zum zweiten Olympiasieg. Die einzige deutsche Starterin Aliah Delia Eichinger (St. Oswald) hatte das Finale als 17. verpasst. Gu hat in der Halfpipe (ab Donnerstag) noch eine weitere Medaillenchance.