Copper Mountain (dpa) - Der deutsche Snowboarder André Höflich hat beim Halfpipe-Event in Copper Mountain als Dritter der Qualifikation überrascht und steht zum ersten Mal in seiner Weltcup-Karriere in einem Finale. Der 22 Jahre alte Allgäuer wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) nur vom mehrmaligen Weltmeister und X-Games-Champion Scotty James aus Australien und Vize-Weltmeister Yuto Totsuka aus Japan geschlagen. "Das war ein mega krass geiler Tag", sagte Höflich. "Ich bin mega happy und kann selbstbewusst ins Finale starten. Jetzt freue ich mich einfach nur auf den Contest." Der Wettkampf der besten Zehn im US-Bundesstaat Colorado steigt am Samstag (20.00 Uhr/MEZ).