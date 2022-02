Als Su Yiming zu Gold sprang, fegte ein Sturm der Begeisterung durchs Netz, jedenfalls durch dessen chinesischen Sektor. Mehr als eine Milliarde Reaktionen gab es am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Weibo auf den Hashtag zum 17 Jahre alten Snowboarder (#SuYimingGoldMedal), dazu fast eine halbe Million Kommentare. Die kaum ein Jahr ältere Eileen Gu, die 200 Kilometer entfernt zu ihrer zweiten Medaille sprang, schien fast schon vergessen zu sein. Su gewann das erste chinesische Snowboard-Gold in der olympischen Geschichte - und der Social-Media-Hype um ihn nach dem Big-Air-Finale in Shougang war gigantisch.

"In den letzten vier Jahren habe ich jeden Tag trainiert", sagte Su, jede Nacht habe er von diesem Moment geträumt. Früher war das noch anders: Als Achtjähriger spielte Su in einem Actionfilm mit, noch heute umgibt den Teenager mit den dunklen Haaren bis unter die Ohren ein Hauch von Filmstar. Schon im Slopestyle hatte Su mit Silber als erster männlicher Snowboard-Medaillengewinner aus China Geschichte geschrieben. Viele Experten fanden, er hätte sogar den Sieg verdient gehabt. Inzwischen dürfte das Chinas neuem Goldjungen, der am Freitag volljährig wird, egal sein. Auf dem Podest zeigte Su in Richtung seiner Eltern. Die hatte er sieben Monate lang nicht gesehen, um auf der ganzen Welt an Wettkämpfen teilzunehmen.

Detailansicht öffnen Und wieder muss die Fahne her: Eileen Gu präsentiert sich diesmal als Silber-Gewinnerin. (Foto: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty)

Und Gu? Die gebürtige Amerikanerin, bislang ein Gesicht der Spiele, wurde vom Publikum fast schon beiseite geschoben. Nach Gold in der Disziplin Big Air holte die Ski-Freestylerin am Dienstag Silber im Slopestyle-Wettbewerb. Die 18-Jährige musste sich in Zhangjiakou einzig der Schweizerin Mathilde Gremaud geschlagen geben. Bronze ging an Kelly Sildaru aus Estland. Nach einem Sturz im zweiten Lauf schob sich Gu mit 86,23 Punkten im dritten doch noch auf den Silberrang. Am Donnerstag will sie sich noch für das Finale in der Halfpipe qualifizieren.