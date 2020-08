Der fünfmalige Titelträger Ronnie O'Sullivan und sein englischer Landsmann Kyren Wilson haben nach einem überaus spannenden Halbfinaltag das Finale der Snooker-Weltmeisterschaft erreicht. O'Sullivan setzte sich im Duell der ehemaligen Titelträger 17:16 gegen den Engländer Mark Selby durch, der bereits 16:14 geführt hatte. Danach gewann O'Sullivan in einem hochklassigen Duell aber noch die folgenden drei Durchgänge. Auch das erste Halbfinale in Sheffield ging über die volle Distanz. Wilson zog mit dem 17:16 über den Schotten Anthony McGill erstmals in ein Endspiel im Crucible Theatre ein. Der entscheidende 33. Frame zwischen beiden dauerte gut eine Stunde. Zum Finale, das an zwei Tagen ausgetragen wird, sind erstmals seit dem ersten Turniertag wieder einige Zuschauer zugelassen.