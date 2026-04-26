Eine Snooker -Weltmeisterschaft ist eine extrem fordernde Angelegenheit. Die Matches dauern lang, oft seeehr lang; je nach Spielrunde im Modus Best-of-19, Best-of-25, im Halbfinale Best-of-33 und im Finale sogar Best-of-35. Zwei Tage lang duellieren sich die Spieler jeweils, Spiele bis spät in die Nacht sind keine Seltenheit. Das Finale ist über vier lange Sessions angesetzt – das muss man körperlich erst einmal verkraften. So passiert es häufig, dass gar nicht die formstärksten Spieler eines Jahres in die Endrunde einziehen, sondern diejenigen mit der besten Ausdauer und Nervenstärke.

Deshalb ist es keineswegs Zufall, dass es immer wieder die alten Haudegen sind, die bei der WM im Crucible Theatre in Sheffield groß aufspielen. Die „Class of 75“ tut sich immer wieder hervor, Mark Williams siegte 2018 und schaffte es 2025 ins Finale, Ronnie O’Sullivan gewann 2020 und 2022 den Titel; zuvor hatte John Higgins dreimal das Endspiel erreicht. Alle drei sind Jahrgang 1975, mittlerweile im fünften Lebensjahrzehnt und damit deutlich älter als alle Spieler, die in der Weltrangliste auf den ersten Plätzen stehen oder während einer Saison die meisten Turniere gewinnen. Doch naht die WM, sind sie plötzlich zur Stelle – weil sie nichts mehr schocken kann.

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Zur Riege der erfahrenen Kräfte zählt mittlerweile auch Shaun Murphy. Der ist nicht Jahrgang 1975, aber geboren 1982, auch schon 43 Jahre alt. Und er hinterlässt bei den Titelkämpfen bislang einen starken Eindruck. Als erster Spieler ist er ins Viertelfinale eingezogen, durch eine 13:3-Machtdemonstration gegen den Chinesen Xiao Guodong, mit gleich mehreren Breaks jenseits der 100-Punkte-Marke. In nur zwei Sessions war alles vorbei. Nach sportlich dürreren Jahren zeigte Murphy zuletzt wieder klar ansteigende Form, er fühlt sich offenbar bereit für seinen zweiten, großen Coup im Crucible. Er sei regelrecht „begeistert von meiner Leistung“, sagte Murphy. Es passiere nicht oft, dass man bei einer WM ein Match mit einem solch großen Vorsprung gewinne: „Weil alle hier so gut sind.“

Murphy präsentierte sich lockerer, selbstsicherer als in den vergangenen Jahren in Sheffield. Als wüsste er genau, was er in diesem Jahr zu leisten vermag. Er könne versichern, „dass es beim Turnier keinen Spieler gibt, der so hart gearbeitet hat wie ich“, sagte Murphy gegenüber Eurosport: „Das ist das Versprechen, was ich mir bis zum Ende meiner Karriere gegeben habe.“

Wie weit Murphy diesmal kommt? Das hängt davon ab, ob er seine Risikobereitschaft balanciert bekommt

Sein erster großer Coup bei einer Weltmeisterschaft, der ist schon 21 Jahre her. Damals, im Jahr 2005, überraschte Murphy die gesamte Weltelite und holte als Qualifikant von Ranglistenposition 48 aus den WM-Titel. Danach wurde häufig diskutiert, ob dieser Titelgewinn im Alter von 22 Jahren nicht zu früh für ihn gekommen war. Murphy hatte anschließend trotz aller Lobpreisungen jedenfalls Probleme, sich in der Weltelite festzusetzen; Gewichtsprobleme zwangen ihn dazu, seine Lebensgewohnheiten komplett umzustellen. Mit Erfolg: Mittlerweile ist Murphy einer der wenigen Triple-Crown-Spieler, die die drei wichtigsten Turniere im Snooker – die WM, das Masters und die UK Championship – mindestens je einmal gewinnen konnten. Bei großen Turnieren gehört er zu den Spielern, auf die man tunlichst nicht treffen möchte, weil Murphy alles vereint: spielerische Klasse, Erfahrung, die nötige Gelassenheit.

Ob Murphy seinen Lauf im Viertelfinale fortsetzen kann, hängt wie immer davon ab, ob er seine Risikobereitschaft balanciert bekommt. Was das reine Lochspiel angeht, gibt es wenige Spieler, die es mit dem Briten aufnehmen können. Immer wieder versenkt Murphy die schwersten Bälle aus den dünnsten Winkeln, befreit sich aus Situationen, in denen andere verzweifelt ihr Heil in einer Safety, einem sicher abgelegten Ball, suchen würden. Nur leider, und das ist Murphys Makel, übertreibt er es bisweilen mit dem Offensivdrang. Häufig überlässt er seinen Gegnern nach Fehlversuchen einen komplett offenen Tisch, was ihn in der Vergangenheit viele Spiele (und wohl auch weitere Titelgewinne) kostete. Würde er gelegentlich eine Safety mehr einstreuen, würde das zwar nicht seinem Naturell entsprechen, ihn aber vor misslichen Situationen bewahren.

Bislang bekommt es Murphy in Sheffield gut hin, sein Risiko zu dosieren. Und muss schon Fragen beantworten, ob er an seinen zweiten Titelgewinn denke. 21 Jahre später, das wäre schon ein Ding, Murphy lachte: „Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt noch eine Weltmeisterschaft gewinnen will.“ Aber: „Es ist knapp davor.“