Neulich hat Ronnie O'Sullivan gezeigt, dass er es am Snookertisch noch drauf hat – und wie. Bei den World Open in Yushan in China zauberte er einen Weltrekord von 153 Punkten auf den Tisch, in einem einzigen Break. Moment mal, sind in einem Snooker -Break nicht maximal 147 Punkte möglich? Normalerweise schon, der Brite profitierte aber von einem Foul seines Gegners Ryan Day, das ihm zum Start einen sogenannten Freeball einbrachte. O'Sullivan wählte Grün als „Ersatzrote“ (ein Punkt), lochte danach Schwarz (sieben Punkte) – und hatte so bereits acht Zähler auf dem Konto, als er mit der vorgesehenen Spielweise des Breaks begann.

Heraus kamen: 153 Punkte, sechs mehr als bei einem ohnehin selten praktizierten Maximum Break von 147 Punkten. Das waren sogar fünf Punkte mehr als der Schotte Jamie Burnett vor 22 Jahren erzielte, der damals in der Qualifikation zur UK Open ebenfalls von einem Foul seines Gegners profitierte und am Ende bei 148 statt 147 Punkten landete.

Doch diesen Punkterekord hat sich O'Sullivan, 50, nun geschnappt. Von einem „großartigen Erlebnis“, sprach O'Sullivan hinterher: „Ich war schon in vielen Dingen der Erste. Also dachte ich, könnte ich es hier auch sein.“

Es wäre ein harter Schlag für die Sportart, sollte O'Sullivan seine Karriere tatsächlich eines Tages beenden

Diese kleine Episode ist deshalb von Belang, weil O'Sullivan gerade in die Weltmeisterschaft in Sheffield (bis zum 4. Mai) gestartet ist und am Ende gern seinen achten WM-Titel mitnehmen würde. Sieben hat er bislang gesammelt (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022), genau wie Stephen Hendry, der große Dominator der Neunzigerjahre. Mit dem achten Titel wäre O'Sullivan alleiniger Rekordhalter, an diesem Vorhaben waren zuletzt aber rechtmäßige Zweifel aufgekommen; schließlich hat O'Sullivan seit zwei Jahren kein größeres Turnier mehr gewonnen und zwischendurch deutlich vernehmbar mit seinem Spiel gehadert. „Rusty Ronnie“ nannte er sich daraufhin selbst, rostiger Ronnie.

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Doch ob rostig oder nur angestaubt: Der populärste Snookerspieler des Planeten ist er weiterhin, die Leute kaufen Tickets, um ihn spielen zu sehen. Es wäre ein harter Schlag für die Sportart, sollte O'Sullivan seine Karriere tatsächlich eines Tages beenden. Kann er sich wirklich noch einmal so fokussieren, dass er bei einer WM bis ins Finale vordringt?

Seine Darbietung zuletzt in China hat gezeigt, dass der Brite nach wie vor zu herausragenden Leistungen fähig ist. Und er hat – wieder einmal – an seiner Turniervorbereitung herumgedoktert. O'Sullivan hat mehrere Karrierephasen hinter sich, mal hat er alle Turniere gespielt, die ihm vor die Nase kamen (als Grund führte er oft Geldnöte an). Dann hat er Turniere gespielt, aber nicht mehr trainiert (weil das ohnehin keinen Spaß bereite). Jetzt dosiert er beides, Training und öffentliche Auftritte, um sich selbst die Freude an seinem Sport zu erhalten, wie er sagt.

„Ich neige dazu, dass mir ein bisschen langweilig wird“, erklärte er gegenüber Eurosport. Also lieber Trainieren, eine Pause einlegen und etwas ganz anderes tun. Dann ein Turnier, wieder eine Pause. Auf diese Weise will er die nötigen Prozente herauskitzeln, die ihm zuletzt fehlten. Dies sei „eine andere Art der Vorbereitung, aber ich hoffe trotzdem, im Laufe des Jahres in Form zu kommen und vielleicht ein oder zwei gute Ergebnisse zu erzielen“.

Bei der WM, die trotz Avancen aus den vermögenden Gegenden der Erde, vornehmlich aus Saudi-Arabien, immer noch im engen, kleinen Crucible-Theatre in Sheffield mit seinen 980 Sitzplätzen stattfindet, wartet er seit Längerem auf ein solches. Nach seinem Titelgewinn 2022 scheiterte er zweimal im Viertelfinale und einmal im Halbfinale; diesmal erhielt er mit dem chinesischen Debütanten He Guoqiang einen machbaren Turniereinstieg. Und danach? Auf dem Weg ins Finale müsste er auf seiner Seite des Turnierbaums an Altmeister John Higgins (Schottland), am Australier Neil Robertson und anschließend am amtierenden Weltmeister Zhao Xintong (China) oder Shaun Murphy (England) vorbei. Leichte Aufgaben sind das nicht gerade, doch für einen Ronnie O'Sullivan in Weltrekordlaune ist eine ganze Menge machbar.