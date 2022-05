Von Carsten Scheele

Und dann kam der Moment, auf den Ronnie O'Sullivan so viele Jahre hingearbeitet hatte. Drei Kugeln noch, Schwarz, Rot und Schwarz; würde er alle drei lochen, wäre er tatsächlich Rekordweltmeister im Snooker. Zum Verständnis: Der aufregendste, rasanteste und talentierteste Bällelocher des Planeten war der Brite schon länger - in Sachen WM-Titeln hechelte er aber dem großen Stephen Hendry hinterher. Sieben Titel hatte der "Golden Boy" Hendry zwischen 1990 und 1999 gesammelt, O'Sullivan stand bei sechs, der erste 2001, der bislang letzte 2020. Drei Kugeln noch.

Die erste Schwarze spielte er locker in die rechte, untere Ecktasche; die Rote gleich hinterher. Für die zweite Schwarze, den Frameball, nahm er sich kaum zwei Sekunden Zeit, zack, unten links ins Loch. 18:13, der Sieg in diesem WM-Finale war ihm nicht mehr zu nehmen. Sein siebter Titel!

Für O'Sullivan war es ein bewegender Moment. Er umarmte erst seinen Gegner Judd Trump, lange und innig. Seine Kinder stürmten zu ihm an den Tisch, dann flossen beim Mann aus den West Midlands, dem man manchmal gerne eine Tüte mit besseren Manieren zustecken möchte, sogar ein paar Tränen. O'Sullivan hat nun alles, wirklich alles im Snookersport erreicht. Ein guter Moment für einen Rücktritt?

Wer ist nun der größere Spieler - Hendry oder O'Sullivan? Die Kollegen positionieren sich klar

O'Sullivan verzog das Gesicht. Nee, kein Rücktritt. "Ich bin so emotional. Ich habe niemals gedacht, dass das passiert", sagte der 46-Jährige. Er habe einfach Spaß an dem, was er tue, er genieße jedes Turnier, wie ein Trainingscamp. Und na klar: "Nächstes Jahr komme ich wieder."

Detailansicht öffnen Am Ziel: Ronnie O'Sullivan feiert den siebten WM-Titel gemeinsam mit seiner Tochter Lily und Sohn Ronnie junior. (Foto: Oli Scarff/AFP)

Obwohl Trump seit Jahren als O'Sullivans Kronprinz gilt, war es ein einseitiges Finale. O'Sullivan fegte von Beginn an über seinen Gegner hinweg, führte fix 5:1 und 9:4, am Ende der zweiten Session turmhoch 12:5. O'Sullivan zeigte penibles Positionsspiel und hatte eine immens starke Quote bei den langen, roten Einsteigerkugeln. Kurzzeitig stand zu befürchten, dass die Zuschauer im Crucible Theatre in Sheffield, die so viel Geld für die Tickets bezahlt hatten, gar keine vierte Session zu sehen bekämen - weil O'Sullivan ein solch höllisches Tempo veranschlagte.

Und dann diese re-spotted black: Mit der letzten schwarzen Kugel hatte O'Sullivan im vierten Frame nach Punkten ausgeglichen, also wurde Schwarz wieder aufgelegt - wer diese locht, gewinnt den Frame. Trump legte die Kugel passabel an die Seitenbande, ehe O'Sullivan an den Tisch trat und Schwarz riskant und tollkühn über zwei Banden in die Mitteltasche lochte. Nicht schlecht für einen Mann, der sich in regelmäßigen Abständen anhören muss, dass seine Zeit doch vorbei sei und es für das Snooker besser wäre, wenn eine polarisierende Figur wie O'Sullivan zurücktritt.

Den Gefallen wird er seinen Kritikern aber so schnell nicht tun. Selten wirkte O'Sullivan, den viele Jahre Selbstzweifel und Depressionen plagten, so fokussiert wie bei dieser WM. Nichts schien ihn aus der Ruhe zu bringen; nicht einmal der Ärger, den ihm eine angeblich anzügliche Geste während seiner Erstrundenpartie gegen David Gilbert einbrachte. O'Sullivan spielte konzentriert weiter, die dritte Session des Finals, in der Trump von 5:12 auf immerhin 11:14 verkürzen konnte, war die erste, die er während der gesamten WM verloren geben musste. "Er wird einfach immer besser. Seine Hingabe ist großartig", sagte Trump, 32, über seinen 14 Jahre älteren Kontrahenten. O'Sullivan antwortete: "Ich bin 46 und spiele gegen Akteure, die Anfang 20 sind. Sie treiben mich zu absoluten Höchstleistungen."

Bei O'Sullivan schwingt der Verdacht mit: Er hat sein Talent jahrelang verschleudert

Wobei O'Sullivan schon erwähnte, wie sehr ihm die Strapazen mittlerweile zusetzen. "17 Tage Stress" würden diese Weltmeisterschaft im Crucible für ihn bedeuten, sagte O'Sullivan. Er werde nun erstmal eine längere Pause einlegen, ein brauche einen "Detox", eine Art Entgiftungspflaster also.

Detailansicht öffnen Im Finale lange Zeit überfordert: Judd Trump. (Foto: Oli Scarff/AFP)

Wenn das Pflaster wirkt, ist es ab sofort Stephen Hendry, der zittern muss, dass O'Sullivan nicht noch seinen achten WM-Titel folgen lässt. Und kurioserweise stellt im Moment, da beide Spieler die gleiche Anzahl an WM-Titeln gesammelt haben, kaum jemand ernsthaft die Frage, wer bedeutender für die Sportart war (beziehungsweise ist). Hendry war in den Neunzigern stilgebend für das moderne Breakbuilding; er erfand die lange, rote Einsteigerkugel, die heute jeder Weltklassespieler im Repertoire hat, ehe die jüngeren sein Spiel adaptierten und Hendry verdrängten.

O'Sullivan dagegen verblüffte fortwährend mit seinem Talent. Niemand spielt schneller, niemand spektakulärer. Er hat mal den ganzen Tisch leergespielt, mit der höchsten Zahl an möglichen Punkten: ein "Maximum Break" in fünf Minuten und acht Sekunden. Und während Hendry sein Potenzial seinerzeit zuverlässig ausschöpfte, schwingt bei O'Sullivan immer der Verdacht mit, dass er es jahrelang verschleuderte - und noch viel mehr Titel hätte gewinnen können. All dies einberechnet, fällen die Kollegen ein eindeutiges Urteil. "Eine Menge Leute halten immer noch an Stephen als dem Größten fest, aber für mich gibt es da keine Diskussion", sagte etwa John Higgins, selbst vierfacher Weltmeister. Auch Mark Allen findet, O'Sullivan sei "unbestritten der Größte aller Zeiten. Wir alle sollten jede Sekunde genießen, die er hier ist."

Hendry selbst klang er so, als sei er glücklich, zumindest aktuell noch auf einer Stufe mit O'Sullivan stehen zu dürfen. "Er hat Snooker auf ein ganz neues Level gehoben", sagte Hendry. In einem Atemzug genannt zu werden, sei eine große Ehre. O'Sullivan lächelte nur und sagte: "Wir können uns den Rekord für ein Jahr teilen."